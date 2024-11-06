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Трамп получает первые поздравления с победой на выборах

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- Светлана Лаптева
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Несмотря на то, что подсчет голосов продолжается, а Дональд Трамп еще не получил 270 голосов, кандидат получил первые поздравления с победой на выборах президента США.

Первым из зарубежных лидеров поздравил Трампа с победой в на выборах президент Сальвадора Найиб Букеле. "Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки", - написал Букеле в соцсети X.

Из европейских лидеров Трампа поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Поздравляю Дональда Трампа с победой на выборах. США - важный стратегический партнер Австрии", - говорится в сообщении Нехаммера в соцсети X.

Также Трампа поздравил президент Украины Владимир Зеленский, выразивший надежду на поддержку нового главы Белого дома. Кроме того, Трамп получил поздравления от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Источник: ВВС


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URL: https://www.vb.kg/440668
Теги:
президент, США, Дональд Трамп, поздравление
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