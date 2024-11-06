"Бишкек претендует на статус цифровой столицы Тюркского мира в 2025 году"

"Наша организация обладает уникальным потенциалом для достижения высоких целей, укрепления позиций на международной арене, активизации взаимовыгодного сотрудничества и создания благоприятных условий для процветания наших народов", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Он выступил с этим заявлением сегодня, 6 ноября, на 11-м заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). Тема Саммита: "Усиление тюркского мира: Экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Текст выступления Главы государства (свободный перевод):

"Уважаемые главы государств и правительств,

Уважаемые главы делегаций,

Уважаемый господин Генеральный секретарь,

Уважаемые гости и участники саммита,

Рад приветствовать вас на очередном саммите Организации тюркских государств, проходящем на гостеприимной кыргызской земле.

Нас радует вдвойне, что первая многосторонняя встреча на высоком уровне, проходящая в новом здании "Ынтымак Ордо" - это встреча братских государств.

В этом году мы отмечаем важное историческое событие - 100-летие со дня образования Кара-Кыргызской автономной области, которое стало первым шагом на пути возрождения кыргызской государственности.

Проведение нашего сегодняшнего саммита в Кыргызстане в год 100-летнего юбилея имеет для нас особое символическое значение.

Уважаемые коллеги,

Прежде всего, выражаю особую благодарность президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу, за успешное председательство в нашей Организации.

В период председательства наших казахских братьев наша организация успешно продолжила свое развитие в различных сферах.

Как вам всем известно, вчера состоялся государственный визит президента Турции, уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана, в Кыргызстан. Мы обсудили ряд важных вопросов и достигли плодотворных договоренностей.

Также вчера мы успешно провели официальный визит премьер-министра Венгрии, уважаемого Виктора Орбана, в Кыргызстан, в ходе которого состоялись всесторонние переговоры.

Выражаю благодарность Виктору Орбану за его внимание и поддержку в продвижении тюркской повестки дня в Европе.

Уважаемые коллеги,

Нас радует, что кыргызско-тюркские стратегические партнерские отношения активно развиваются и укрепляются на благо благосостояния наших народов.

В этом году я совершил государственные и официальные визиты в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

В рамках визитов мы снова подтвердили наше стремление к расширению и всестороннему развитию стратегических отношений между нашими странами.

В ближайшее время Азербайджан проведет крупнейшее международное мероприятие - Конференцию ООН по вопросам климата, саммит COP-29.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, мы выражаем свои наилучшие пожелания для успешного проведения этого важного саммита и готовы всесторонне поддержать братскую Азербайджанскую Республику.

В ходе активных переговоров с Президентом Узбекистана, уважаемым Шавкатом Миромоновичем, мы с удовлетворением отмечаем, что за последние годы наши совместные усилия привели к надежному развитию двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Уважаемые коллеги,

Принятие очередного председательства в Организации тюркских государств в предстоящий период - для нас большая честь.

Председательство Кыргызской Республики пройдет под лозунгом "Укрепление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех".

В ходе нашего председательства мы намерены приложить все усилия для эффективного внедрения решений, принятых на бишкекском саммите.

Прежде всего, наше председательство будет акцентировать внимание на программе "Взгляд Тюркского мира - 2040", "Стратегии Организации тюркских государств на 2022-2026 годы" и других стратегических документах Организации.

В период председательства мы намерены эффективно использовать возможности многостороннего партнерства.

Мы готовы к совместной работе по следующим направлениям: продвижение международных инициатив, реализация проектов в стратегических секторах экономики.

Кыргызстан придает особое значение экономическому сотрудничеству.

Товарооборот Кыргызстана с государствами Организации тюркских государств за последние годы увеличился почти на 62%. Считаю, что это достижение является показателем того, что мы движемся в правильном направлении.

В целях расширения торгово-экономического сотрудничества призываю принять меры по разработке документа, направленного на увеличение капитальных вложений и обмен рынками сбыта производимой продукции и услуг.

Также будут инициированы переговоры по межправительственным соглашениям в таких направлениях как: услуги, финансы, создание и поддержка общих рынков труда, цифровая и электронная коммерция, интеллектуальная собственность, сельское хозяйство, технологии, инновации, туризм и образование.

В этом контексте полностью поддерживаю подписание Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики, которое будет способствовать цифровой торговле между тюркскими государствами.

Уважаемые участники заседания,

Кыргызская Республика стремится ускорить процесс цифровой интеграции в рамках ОТГ. Для достижения этой цели планируется реализовать следующие инициативы.

В области создания единого цифрового пространства мы заинтересованы в упрощении электронной торговли, транспортных и логистических процедур, а также во взаимном признании цифровых стандартов и сертификатов.

Кроме того, мы намерены совместно разработать документы, направленные на создание механизмов взаимного признания электронных подписей.

В рамках председательства будет оказана поддержка совместным исследованиям в области цифровых технологий, особенно в сфере государственных услуг и искусственного интеллекта.

В этой связи хочу отметить успешное проведение Форума тюркских государств по искусственному интеллекту в Бишкеке. Форум стал уникальной платформой для обсуждения стратегий развития искусственного интеллекта и стимулирования технологического прогресса в наших странах.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность за поддержку инициативы по присвоению Бишкеку статуса цифровой столицы тюркского мира на 2025 год.

Кыргызстан добился значительного прогресса в цифровизации государственных услуг.

С 2021 года портал государственных электронных услуг и его мобильная версия функционируют как единая платформа для взаимодействия бизнеса с государством.

На сегодня портал предлагает более 100 государственных услуг от 37 различных государственных органов, и ежемесячно к нему обращаются 1,5 млн граждан.

Цифровые документы имеют юридическую силу, и сейчас их можно использовать через мобильное приложение. Мы также упрощаем налоговое администрирование и лицензирование, делая эти процессы доступными и понятными для всех участников рынка.

Уважаемые коллеги,

Как известно, Центральная Азия - один из регионов, богатых природными энергетическими ресурсами.

Кыргызская Республика расположена в истоках рек Центральной Азии. В Кыргызстане производство электроэнергии осуществляется за счет возобновляемых гидроресурсов и крупных ГЭС. Наша страна также обладает значительными возможностями для производства солнечной, ветровой энергии и "зеленого" водорода.

Сегодня Кыргызстан принимает меры на национальном уровне и в сотрудничестве со странами Центральной Азии для обеспечения энергетической безопасности и повышения энергоэффективности. Ведутся работы по строительству около 50 малых и средних ГЭС.

Достигнуты договоренности о совместном строительстве крупнейшей ГЭС "Камбар-Ата-1" вместе с Узбекистаном и Казахстаном.

Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в реализации этого масштабного проекта.

В свою очередь, предлагаем рассмотреть создание регионального центра по технологиям и "зеленым" инициативам в рамках Организации тюркских государств, что позволит развивать возобновляемые источники энергии.

Дорогие друзья,

Кыргызстан также уделяет особое внимание острым вопросам, таким как изменение климата и загрязнение окружающей среды.

Одним из ключевых направлений нашего председательства является принятие совместных мер с государствами-членами ОТГ по борьбе с вызовами, связанными с изменением климата и загрязнением окружающей среды.

За последние 70 лет площадь ледников Кыргызстана сократилась на 16%. В некоторых регионах страны ледники почти полностью исчезли. Эти ледники являются источником питьевой воды не только для нашей страны, но и для всего Центральноазиатского региона. Учитывая, что наш регион относится к числу самых уязвимых к потеплению, к 2100 году мы можем потерять более половины ледников.

Мы будем развивать сотрудничество по реализации совместных "зеленых" проектов в области возобновляемой энергии, восстановления лесов, внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, охраны ледников и биологических видов, а также борьбы с деградацией земель и опустыниванием.

Кроме того, наша страна планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Уважаемые коллеги,

Кыргызстан активно продвигает на международной арене повестку дня и инициативы, связанные с горными регионами. В этом направлении предлагаем совместные действия на международных площадках.

В данном контексте хочу отметить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое развитие гор", принятую по инициативе Кыргызстана. Согласно резолюции, 2023–2027 годы объявлены Пятилетием действий по развитию горных регионов.

Мы предлагаем сторонам Рамочной конвенции по климату Ежегодный Диалог по горам и климату.

В связи с этим просим братские тюркские страны поддержать инициативу Кыргызстана по институционализации данного Диалога на конференции COP-29, которая пройдет в Баку.

В рамках Конференции мы готовимся провести встречу высокого уровня на тему "Продвижение горной повестки и включение вопросов гор и изменения климата в Рамочную конвенцию ООН по изменению климата".

Учитывая совпадение позиций наших стран по климатической повестке, приглашаем вас принять участие в этом совещании высокого уровня.

Кроме того, надеемся на поддержку братских стран в реализации концептуального документа "Тюркское зеленое видение: единство ради устойчивого будущего", инициированного кыргызской стороной.

Уважаемые коллеги,

Кыргызская Республика поддерживает усилия международного сообщества по мирному разрешению палестино-израильского конфликта и придерживается принципа "два государства для двух народов" в соответствии с резолюциями ООН.

Мы призываем Израиль соблюдать принципы и нормы международного гуманитарного права, включая обязательства по защите гражданских лиц, инфраструктуры и обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи.

Также мы признаем и поддерживаем право палестинского народа на самоопределение, создание собственного государства и полноправное членство в ООН.

Недопустима ситуация, когда ежедневно в Палестине гибнут женщины и дети, а мирные жители подвергаются тяжелым физическим и моральным страданиям.

Уважаемые участники заседания,

Мы также готовы активно участвовать в укреплении взаимодействия по вопросам безопасности.

Выражаем глубокие соболезнования в связи с трагическим террористическим актом, произошедшим в Анкаре 23 октября.

В ходе предстоящего председательства мы продолжим работать над усовершенствованием механизмов совместного противодействия новым вызовам и угрозам безопасности государств-членов ОТГ. Важной частью станет усиление совместных мер по борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью.

Мы поддерживаем проведение первой встречи министров внутренних дел ОТГ, состоявшейся в сентябре этого года на Иссык-Куле. Уверены, что эта встреча заложит основу для дальнейшего тесного сотрудничества в этом направлении.

Уважаемые коллеги,

Еще одним приоритетом является сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. В целях сохранения и популяризации нашего общего культурного наследия предлагаем создать библиотеку тюркских народов. Этот проект станет символом единства тюркского мира и платформой для культурного обмена. Мы уверены, что библиотека тюркских народов пробудит чувство единства наших народов, обогатит культурные связи и укрепит сотрудничество.

Поддержка Организации тюркских государств создаст прочную основу для культурного сотрудничества и откроет возможности для образовательных и культурных мероприятий.

Тюркские институты уже реализуют множество межгосударственных и национальных проектов и мероприятий.

Пользуясь случаем, выражаю глубокую благодарность Фонду тюркской культуры и наследия за реализацию проекта по реставрации и музеефикации дома-музея Алыкула Осмонова в Бишкеке.

Уверены, что дом-музей великого поэта и выдающегося представителя кыргызской поэзии Алыкула Осмонова станет важной культурной достопримечательностью нашей столицы.

Дорогие друзья,

Я обозначил приоритетные направления председательства Кыргызстана в Организации. Разумеется, активная работа будет вестись и по другим направлениям. Для выполнения этих задач требуется координированная и системная работа. Мы уверены, что получим всестороннюю поддержку с вашей стороны.

В заключение хочу подчеркнуть, что в ходе своего председательства Кыргызская Республика продолжит конструктивное сотрудничество с братскими тюркскими странами, с целью укрепления роли и авторитета Организации тюркских государств.

Уважаемые главы делегаций,

Дамы и господа,

Разрешите мне подвести итоги сегодняшнего заседания.

Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность всем участникам бишкекского саммита за их стремление внести вклад в укрепление Организации тюркских государств.

Мы обсудили с вами ключевые вопросы сотрудничества в различных сферах, выдвинули новые предложения и инициативы. Считаю, что их поддержка всеми государствами-членами и их скорейшая реализация чрезвычайно важны.

Кыргызстан придает особое значение развитию всестороннего сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.

Наша организация обладает уникальным потенциалом для достижения высоких целей, укрепления позиций на международной арене, активизации взаимовыгодного сотрудничества и создания благоприятных условий для процветания наших народов.

В рамках своего председательства Кыргызская Республика приложит все усилия для развития экономического партнерства, устойчивого развития, цифровой интеграции, а также для укрепления общей безопасности и внесет свой вклад.

Убежден, что решения, принятые в ходе нынешней встречи, будут способствовать укреплению мира и стабильности в наших регионах, дальнейшему развитию стран ОТГ и созданию условий для благополучной жизни наших народов".

Отметим, что председательство в Организации тюркских государств перешло от Казахстана Кыргызстану.