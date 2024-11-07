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В Кыргызстане открываются центры обслуживания фермеров (ЦОФ)

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- Светлана Лаптева
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По поручению министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева в Сузакском и Кара-Суйском районах открыты Центры обслуживания фермеров (ЦОФ). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как уточняется в сообщении, в новых центрах фермеры смогут получить квалифицированные консультации от опытных специалистов районных учреждений и предприятий, а также представителей ОАО "Айыл-Банк" и "Элдик-Банк". Это позволит решить множество нерешенных вопросов и получить подробную информацию по поддержке, доступной для фермеров.

Также сообщается, что в ближайшее время планируется открытие Центров обслуживания фермеров в городах Каракол и Джалал-Абад.

Напоминаем, что ранее был открыт Центр обслуживания фермеров в центральном аппарате Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Основная цель проекта - создать удобную платформу для фермеров, на которой они смогут получить необходимую информацию о выборе семян и рассады, производственных технологиях, возможностях реализации продукции, а также о мерах государственной поддержки, включая кредиты, лизинг и другие формы помощи.


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URL: https://www.vb.kg/440672
Теги:
Джалал-Абадская область, Ошская область, Кыргызстан, Минсельхоз
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