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Минсельхоз КР объявляет конкурс на использование водоемов

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- Светлана Лаптева
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Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР объявляет о проведении конкурса по предоставлению в пользование водоемов и участков водоемов для установки садковых сооружений и организации рыбных хозяйств.

Юридическим и физическим лицам необходимо подать заявку организатору конкурса по адресу: 720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская 96-А., 6 этаж, 607 кабинет, телефон: 66-28-30, факс 66-28-10.

Срок подачи конкурсных заявок до 4 декабря 2024 года.

По всем интересующимся вопросам и за дополнительной информацией, а также по критериям оценок, на основании которых конкурсная комиссия будет оценивать заявки, поданные на участие в конкурсе, юридические и физические лица могут обращаться к секретарю межведомственной комиссии, по адресу 720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская 96-А., 6 этаж, 607 кабинет.

№ п/п Требование конкурсных документов

1. Заполненная форма конкурсной заявки

2. Копию документа, удостоверяющая личность (паспорт)

3. Копия Устава юридического лица

4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

5. Наличие справки с налоговой службы

6. Наличие справки Соцфонда

10. Другие документы


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URL: https://www.vb.kg/440675
Теги:
Кыргызстан
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