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В Узбекистане рассмотрят поставки меда и фисташек из Кыргызстана

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Торговое представительство Кыргызской Республики при Министерстве экономики и коммерции провело деловую встречу с представителями сети супермаркетов "Олма" по вопросу расширения ассортимента поставок кыргызской продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, обсуждались перспективы вывода на рынок Узбекистана натурального меда, фисташек, а также товаров от кыргызских производителей, таких как "Белая Река", "Crystal" и "Алайку Органикс". Торгпредство предоставили образцы продукции для дегустации и дальнейшего рассмотрения.

Супермаркет "Олма" выразил заинтересованность в данных продукциях, запросив сроки годности скоропортящихся продуктов на экспорт вместе с детализированными ценами по каждой категории. Представители супермаркета на переговорах заявили о готовности приобрести кыргызский мед и питьевую воду. Также по молочной продукции потребуется дополнительный анализ сроков годности, чтобы поставки стали возможными, необходимо рассмотреть возможность увеличения срока хранения на экспорт.

"Переговоры прошли в конструктивном ключе, что позволяет рассчитывать на дальнейшее сотрудничество и укрепление позиций кыргызской продукции на рынке Узбекистана. Наши продукты отличаются высокими вкусовыми качествами и натуральностью, и мы рады открывать новые горизонты и возможности для представителей бизнеса" - отметил Торговый представитель КР в РУз Алмаз Темирбеков.


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URL: https://www.vb.kg/440677
Теги:
Минэкономики, Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан
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