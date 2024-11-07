Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков.

После объявления результатов в штате Нью-Гэмпшир, соперница Трампа от Демократической партии Камала Харрис набирает 223 голоса, а у Трампа сейчас 279.

До момента, пока станут известны официальные и подробные результаты голосования на выборах в США, может пройти еще довольно много времени.

Отрыв Трампа по общему числу собранных голосов не так велик, как по голосам выборщиков, но тут дело в известной особенности процедуры американских выборов.

Каждый штат, как самостоятельный член федерации, отдельно решает большинством голосов, кого из кандидатов он хочет видеть в Белом доме, и в подавляющем большинстве штатов все голоса выборщиков достаются победителю.

Предвыборные опросы показывали равную поддержку Трампа и Харрис, но строить на них прогнозы, как и предупреждали социологи, не стоило: реальность оказалась иной.

В среду ожидается выступление Камалы Харрис перед своими сторонниками. Ночью, когда стало понятно, что Трамп лидирует, команда вице-президента отменила ее речь у предвыборного штаба.

Трамп уже принимает поздравления. Среди лидеров, написавших ему о своих надеждах на партнерство, - премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поздравляя Трампа, сказала, что ЕС и США "больше, чем просто союзники".

К поздравлениям также присоединился генсек НАТО Марк Рютте. В соцсети Х он написал, что лидерство Трампа "будет играть решающую роль в сохранении альянса сильным".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ожидаемую победу Трампа "величайшим возвращением в истории".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Трампа своим другом и напомнил ему об обещании способствовать прекращению войны в Украине.

Владимир Путин пока не поздравлял Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что он не знает, собирается ли Путин делать это.

Даже по меркам американской политики, полной скандалов и неожиданных поворотов сюжета, предвыборная кампания этого года била все рекорды.

Еще недавно и действующий президент Джо Байден, и бывший президент Дональд Трамп казались маловероятными кандидатами от своих партий.

Против Байдена говорил его статус самого пожилого президента США в истории, а также его низкие рейтинги, вызванные вспышкой инфляции в начале срока и ростом нелегальной иммиграции. Против Трампа - два объявленных ему импичмента, ворох уголовных дел и, главное, отказ признать поражение на прошлых выборах, который спровоцировал его сторонников на штурм Капитолия.

Несмотря на это, Трамп вновь победил на республиканских праймериз, Байден же был выдвинут в кандидаты от Демпартии практически без конкурентов.

Но до финальной линии действующий президент не дошел - после провального выступления на дебатах в июне списывать признаки его резкого старения на "дезинформацию", как это делали демократы прежде, стало больше невозможно. В последующие недели Байден за один день перепутал Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, а Харрис - с Трампом. В конце концов демократы убедили его отказаться от переизбрания.

Трамп, в свою очередь, тоже чуть не выбыл из гонки - но чудом увернулся от пули убийцы. Несколько дней после покушения наблюдателям казалось, что его победа теперь предрешена. Но беспрецедентная смена кандидата от демократов с Байдена на Харрис изменила динамику гонки.

Если прежде Трамп лидировал в соцопросах, то к концу лета Харрис вырвалась вперед. Впрочем, к началу осени энтузиазм вокруг ее кандидатуры иссяк, и дальше обычные механизмы прогнозов оказались бесполезны: все соцопросы говорили лишь о том, что страну ожидают самые непредсказуемые выборы за много десятилетий, без сколько-нибудь заметного фаворита.

Сдвиги в ту или другую сторону оставались в рамках статистической погрешности, и кандидаты сцепились в борьбе за семь колеблющихся штатов, где небольшая доля неопределившихся избирателей могла решить исход выборов.

Но за сюжетными поворотами этой гонки с ее покушениями и исчезающим президентом можно разглядеть типичные для Америки последних десятилетий выборы. Постоянной в американской жизни остается крайняя поляризация с разделением на два лагеря. В них недоверие - порой даже ненависть - к кандидату от противоположной партии затмевает все недостатки "своего" кандидата.

Демократы были готовы проголосовать за Байдена, несмотря на вопросы к его когнитивным способностям, лишь бы в Белый дом не вернулся Трамп. Многие республиканцы продолжают поддерживать Трампа, даже не испытывая симпатии к нему лично - лишь бы не победила "товарищ Камала", как он называет свою оппонентку.

Оба кандидата пытались заработать очки на противоположной стороне с помощью "перебежчиков". Харрис заручилась поддержкой бывшего вице-президента республиканца Дика Чейни, архитектора войны в Ираке, и ездила по стране с его дочерью Лиз Чейни, потерявшей место в Палате представителей после того, как она выступила против Трампа.

Трамп привлек на свою сторону бывшего демократа Роберта Кеннеди-младшего, сына убитого генпрокурора и племянника убитого президента, а также бывшую конгрессвумэн Тулси Габбард.

Но и семья Чейни, и наследник династии Кеннеди, и Габбард к моменту смены лагерей уже были маргинальными фигурами в своих партиях и едва ли привели за собой много избирателей.

За синдромом главного героя, которым страдает американская политика, - уровень цен и зарплат в правление того или иного президента называют "экономикой Трампа" или "экономикой Байдена", - можно обнаружить набор прежних проблем, которые не меняются десятилетиями: миграция, инфляция, спор об абортах, так называемые культурные войны (споры о феминизме, истории рабства и расизме, правах ЛГБТ и так далее).

И, как и прежде, в случае выбора между Трампом и Харрис, которая выступает за право на аборты, женщины выбирали в основном последнюю, тогда как мужчины скорее предпочитали Трампа.

Все эти внутренние проблемы сплетались с внешними. Война в Украине и война в Газе оказались в центре предвыборной гонки. Харрис обещала продолжать курс Байдена на поддержку Киева с рядом серьезных оговорок, а также на поддержку Израиля, которую критики считают безоговорочной. Эта позиция стала ее уязвимым местом в Мичигане, важном колеблющемся штате с многочисленной арабской и мусульманской диаспорой.

Наверстывала она ее, обращаясь к выходцам из Восточной Европы. Ее слова о том, что Путин представляет собой угрозу для Польши, привлекли внимание огромной (около 700 тыс человек) польской диаспоры в Пенсильвании, важнейшего из колеблющихся штатов. Но, похоже, это не помогло.

Источник: ВВС