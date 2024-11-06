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"Государство выплатит за седьмого ребенка 1 млн сомов, за десятого - 2 млн"

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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что государство будет выплачивать единовременные пособия за рождения детей.

Как сказал он на открытии детского сада в Нарыне, за четвертого ребенка будет разовый платеж в размере 100 тыс. сомов, за пятого - 600 тыс. сомов, за седьмого ребенка - 1 млн сомов, за восьмого, девятого - по 1,5 млн сомов, за десятого ребенка - 2 млн сомов.

"Это вынужденная мера. Женщины говорят, что готовы рожать, но им тяжело поднимать детей", - сказал он.

Ташиев подчеркнул, что пособия будут выдаваться только женщинам, мужчин это не касается.

Ранее он призывал женщин рожать, чтобы в каждой семье было по 5-6 детей минимум.

Источник: akipress


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URL: https://www.vb.kg/440679
Теги:
дети, Кыргызстан, семья, Камчыбек Ташиев
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