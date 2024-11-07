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Кыргызстан впервые представит свой павильон на COP-29

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Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Медер Машиев провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане Лесли Вигери.

В ходе беседы были затронуты вопросы изменения климата и участие обеих стран в предстоящей Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-29), которая пройдет в Азербайджане с 11 по 22 ноября.

Министр Машиев подчеркнул, что в этом году Кыргызстан впервые представит свой павильон на COP-29, предоставляющий возможность более широко продемонстрировать достижения страны и вести встречи с международными партнерами.

Посол Лесли Вигери отметил позицию США на встрече, подчеркнув, что вопросы экологии и изменения климата приобретают все большую актуальность на мировом уровне.

Стороны выразили обоюдную готовность к укреплению сотрудничества и поделились своими планами и позициями в рамках предстоящего мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/440682
Теги:
США, Кыргызстан, посол, климат
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