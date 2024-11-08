В Канаде готовятся к потоку мигрантов из-за победы Трампа, пишут СМИ

Полиция Канады готовится к возможному увеличению потока мигрантов через границу с Соединенными Штатами после победы Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на канадских правоохранителей.

"Полицейские провели собрания с Управлением пограничных служб Канады и пограничниками США о плане действий в чрезвычайной обстановке, которые включают привлечение полиции из других провинций для усиления патрулей в случае увеличения попыток нелегального пересечения границы", - приводит издание слова сержанта Канадской королевской конной полиции в провинции Квебек Шарля Порье.

Сержант добавил, что полиция начала разрабатывать план действий на случай победы Трампа еще несколько месяцев назад, предполагая активизацию миграционной политики в США. При этом он отметил, что в прошлом угроза депортации из США уже побуждала людей "броситься" к канадской границе.

Как пишет издание, премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего уже выразил беспокойство в связи с возможным увеличением количества мигрантов. Он заявил, что ожидает "поток искателей убежища" из США, и предупредил, что Квебек уже исчерпал свои возможности по их принятию.

Для Трампа ужесточение миграционной политики стало одним из главных пунктов предвыборной кампании. Он неоднократно утверждал, что "чрезмерно мягкая" политика администрации Джо Байдена привела к тому, что США превратились в страну третьего мира. В своих выступлениях Трамп заявлял о необходимости более строгих мер в отношении мигрантов и пересмотра действующих миграционных программ.

Источник: РИА Новости