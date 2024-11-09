Погода
$ 86.20 - 86.60
€ 92.60 - 93.90

В России открылись представительства милиции Кыргызстана

207  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МВД России прокомментировало открытие представительств милиции Кыргызстана в РФ

Открытие представительств милиции Кыргызстана в России, включая Санкт-Петербург, а также их функциональные обязанности регулируются межправительственным соглашением между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, подписанным 20 июня 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Это соглашение предусматривает взаимное открытие представительств компетентных органов в сфере миграции. Отделения могут быть открыты в нескольких городах, а численность сотрудников устанавливается по согласованию сторон.

При этом сотрудники представительств (например, кыргызской милиции в Петербурге) не будут уполномочены расследовать и раскрывать преступления: основной их задачей станет оказание содействия гражданам своих стран, в том числе по вопросам переселения из Киргизии в РФ и наоборот.

"МВД России имеет свое представительство в Бишкеке", - говорится в сообщении ведомства. "Его сотрудники выезжают в разные регионы Кыргызстана совместно с сотрудниками диппредставительств и встречаются с русскоязычными гражданами для разъяснения им Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей".

Уточняется, что аналогичные функции на территории России выполняет представительство Минтруда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана. Вопрос открытия в России представительства МВД КР находится еще в стадии проработки.

Сотрудники этих представительств не будут дислоцироваться в территориальных органах МВД России.

Ранее пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила об открытии представительств милиции КР в России. Представителем МВД КР в Санкт-Петербурге назначен полковник милиции Тологонов Таалайбек.

Источник: Фонтанка


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440695
Теги:
МВД, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  