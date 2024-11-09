В России открылись представительства милиции Кыргызстана

МВД России прокомментировало открытие представительств милиции Кыргызстана в РФ

Открытие представительств милиции Кыргызстана в России, включая Санкт-Петербург, а также их функциональные обязанности регулируются межправительственным соглашением между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, подписанным 20 июня 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Это соглашение предусматривает взаимное открытие представительств компетентных органов в сфере миграции. Отделения могут быть открыты в нескольких городах, а численность сотрудников устанавливается по согласованию сторон.

При этом сотрудники представительств (например, кыргызской милиции в Петербурге) не будут уполномочены расследовать и раскрывать преступления: основной их задачей станет оказание содействия гражданам своих стран, в том числе по вопросам переселения из Киргизии в РФ и наоборот.

"МВД России имеет свое представительство в Бишкеке", - говорится в сообщении ведомства. "Его сотрудники выезжают в разные регионы Кыргызстана совместно с сотрудниками диппредставительств и встречаются с русскоязычными гражданами для разъяснения им Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей".

Уточняется, что аналогичные функции на территории России выполняет представительство Минтруда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана. Вопрос открытия в России представительства МВД КР находится еще в стадии проработки.

Сотрудники этих представительств не будут дислоцироваться в территориальных органах МВД России.

Ранее пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила об открытии представительств милиции КР в России. Представителем МВД КР в Санкт-Петербурге назначен полковник милиции Тологонов Таалайбек.

Источник: Фонтанка