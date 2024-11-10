В Китае строят первый в мире завод по производству летающих машин

В Китае открывается первый в мире завод по производству летающих автомобилей, годовая мощность которого составит 10 000 единиц. Об этих планах на прошлой неделе объявила китайская компания XPeng AeroHT.

В сообщении компании говорится, что она приступила к строительству производственной базы по сборке летающих автомобилей в Гуанчжоу (Китай). Таким образом, она станет первым предприятием в мире, на котором будут внедрены передовые технологии сборочной линии для крупномасштабного производства летающих автомобилей. Этот ультрасовременный завод будет предназначен для производства летающего автомобиля под названием "Сухопутный авианосец".

Площадь завода - около 180 000 квадратных метров. Она включает в себя 4 основных цеха: цех по производству композитных материалов, цех по сборке, а также малярный цех, сборочный цех и другую вспомогательную инфраструктуру.

Во время церемонии закладки фундамента основатель XPeng AeroHT Чжао Дели отметил, что компания занимается не только собственной разработкой основных технологий, но и производством ключевых компонентов на своем предприятии, обеспечивая строгий контроль качества, экономическую эффективность и максимальную отдачу для клиентов.

XPeng AeroHT, в частности, будет использовать комплексную систему отслеживания, которая обеспечит соответствие строгим стандартам авиационной безопасности, отслеживая каждый компонент от цепочки поставок до окончательной сборки. Кроме того, на всех своих объектах завод будет производить солнечную энергию, использовать энергосберегающее оборудование в районах с высоким энергопотреблением и цифровую систему управления энергопотреблением для мониторинга в режиме реального времени, что значительно снизит выбросы углекислого газа.

"Создание первого в мире предприятия по массовому производству летающих автомобилей является важной вехой не только для XPeng AeroH, но и для развития Гуанчжоу", - сказал Шао Цзинбо, заместитель директора Административного комитета района развития Гуанчжоу.

Напомним, что недавно компания XPeng AeroHT завершила первый пилотируемый испытательный полет воздушного модуля "Наземный авианосец". Мировой дебют модульного летающего автомобиля запланирован на авиашоу в Китае 12 ноября, а предварительные продажи начнутся к концу года.

Источник: finam.ru