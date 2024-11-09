Погода
$ 86.20 - 86.60
€ 92.60 - 93.90

В Нарыне идет строительство логистического центра и реставрация музея

217  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом реализации ряда социальных и инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе визита глава кабмина ознакомился с реконструкцией музея имени манасчи Сагынбая Орозбак уулу и одноименного мавзолея в селе Ормонхан Кочкорского района Нарынской области.

На сегодняшний день работы по ограждению мавзолея и реставрации музея полностью завершены, остались работы по укладке брусчатки на территории школы площадью 1100 квадратных метров.

Далее Акылбек Жапаров побывал на месте строительства нового логистического центра в селе Жаңы-Жол Ормон-Ханского айыл окмоту.

Стоит отметить, что логистический центр будет расположен на участке Тогуз-Булак в селе Жаңы-Жол, общей площадью 13 гектаров земли, 8 гектаров из которых будет занимать скотный рынок.

В настоящее время завершены работы по установке железных конструкций для привязи крупного рогатого скота, а также ограждена территория рынка. Кроме того, было подготовлено 4 гектара земли для стоянки автотранспортных средств.

Глава кабмина отметил, что строительство логистического центра позволит улучшить инфраструктуру для фермеров, оптимизировать логистику сельскохозяйственной продукции и создаст новые рабочие места в районе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440700
Теги:
Акылбек Жапаров, музей, Нарынская область, строительство, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  