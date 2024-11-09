В Нарыне идет строительство логистического центра и реставрация музея

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом реализации ряда социальных и инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе визита глава кабмина ознакомился с реконструкцией музея имени манасчи Сагынбая Орозбак уулу и одноименного мавзолея в селе Ормонхан Кочкорского района Нарынской области.

На сегодняшний день работы по ограждению мавзолея и реставрации музея полностью завершены, остались работы по укладке брусчатки на территории школы площадью 1100 квадратных метров.

Далее Акылбек Жапаров побывал на месте строительства нового логистического центра в селе Жаңы-Жол Ормон-Ханского айыл окмоту.

Стоит отметить, что логистический центр будет расположен на участке Тогуз-Булак в селе Жаңы-Жол, общей площадью 13 гектаров земли, 8 гектаров из которых будет занимать скотный рынок.

В настоящее время завершены работы по установке железных конструкций для привязи крупного рогатого скота, а также ограждена территория рынка. Кроме того, было подготовлено 4 гектара земли для стоянки автотранспортных средств.

Глава кабмина отметил, что строительство логистического центра позволит улучшить инфраструктуру для фермеров, оптимизировать логистику сельскохозяйственной продукции и создаст новые рабочие места в районе.