Ученые обучили ИИ распознавать номера авто стран СНГ

Ученые из компании Smart Engines разработали сверхлегкий искусственный интеллект для мгновенного распознавания и ввода данных номеров автомобилей России и стран СНГ. Лежащий в основе технологии каскад микросетей позволяет без подключения к интернету осуществлять мгновенное распознавание регистрационных знаков транспортных средств, выпущенных любым государством Содружества, в видеопотоке и на отдельных фотографиях. Ранее функционал был доступен только для номеров РФ.

Технология способна автономно считывать и извлекать данные номеров в полном кадре на любых видах транспортных средств, включая мотоциклы, грузовики и прицепы. Искусственный интеллект сканирует однострочные, двухстрочные, а также спецномера - полицейские, военные, дипломатические и такси. Система адаптирована для работы в разных ракурсах съемки и при плохой видимости, включая низкую освещенность, дождь, снег и другие погодные условия.