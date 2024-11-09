В Нарынской области возводят важные социальные и инфраструктурные объекты

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с системой автоматического полива парка "Ормон-Хан" в селе Кочкор. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе визита было отмечено, что работы по установке системы автоматического полива начались в июне 2024 года и были завершены установкой водопроводов в августе 2024 года. Также была пробурена скважина для добычи воды с глубины 100 метров. В настоящее время ведутся работы по подготовке к посадке газонной травы, которая начнется весной 2025 года.

Глава кабмина подчеркнул важность внедрения подобных систем и поручил усилить работу, направленную на оптимизацию использования водных ресурсов.

Далее Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства нового автовокзала в селе Кочкор.

На сегодняшний день проектно-сметная документация завершена и передана на государственную экспертизу.

Глава кабмина отметил, что новый автовокзал значительно улучшит транспортную доступность района, что будет способствовать развитию местной экономики и повышению качества жизни населения.

Кроме того, Акылбек Жапаров посетил строительную площадку спортивного комплекса в селе Жаңы-Жол площадью 0,18 гектаров. Строительные работы начались в июне 2024 года. На сегодняшний день завершено строительство двух этажей, проведены работы по внутренней и внешней отделке, а также теплоизоляции стен. В настоящее время начаты работы по внутреннему оформлению комплекса.

В ходе поездки Акылбек Жапаров подчеркнул важность развития в регионах страны социальной инфраструктуры и отметил, что государством предпринимаются необходимые меры для улучшения качества жизни населения, включая строительство школ, больниц и других социальных объектов.