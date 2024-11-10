Погода
$ 86.09 - 86.55
€ 92.12 - 93.12

Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Азербайжан

269  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров 11–13 ноября посетит с рабочим визитом Азербайджанскую Республику для участия в 29-й Конференции сторон рамочной Конвенции ООН по изменению климата (РКИК).

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В городе Баку 12 ноября глава государства примет участие в церемонии открытия Климатического саммита и выступит на пленарной сессии конференции.

На мероприятии "Диалог высокого уровня: продвижение горной повестки и актуализация темы гор и изменения климата", организуемом Кыргызстаном совместно с Азербайджаном и Монголией на полях КОП29 РКИК ООН, состоятся выступления Президента Садыра Жапарова, Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, Президента Непала Рама Чандры Поудела, а также глав других делегаций и международных организаций. Указанное мероприятие состоится 13 ноября.

На полях КОП29 РКИК ООН запланированы также двусторонние встречи главы государства.

В работе 29-й сессии Конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата примут участие более 100 глав государств и правительств, а также 150 делегаций со всего мира", - сказал Муратбек Азымбакиев.

Он также сообщил, что в этом году впервые во время проведения Конференции сторон рамочной Конвенции ООН по изменению климата с 13 по 21 ноября будет установлен и работать красочный национальный павильон Кыргызстана под общей тематикой "Кыргызстан: устойчивое горное развитие". В павильоне ежедневно будут проводиться презентации с участием министерств и ведомств страны по актуальным вопросам климатической повестки дня, энергетического, торгово-экономического, туристического и инвестиционного потенциала Кыргызстана, а также культурные мероприятия, выставки национальной горной продукции (мёд, сухофрукты, национальные напитки и др.) и дегустации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440708
Теги:
Азербайджан, Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  