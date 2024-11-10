СМИ указали на желание Трампа отомстить своим обидчикам в США

Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп очень зол и хочет отомстить своим обидчикам. Об этом 9 ноября пишет издание Mirror со ссылкой на источники из окружения республиканца.

"В настоящее время Трамп наслаждается своим успехом и с огромным облегчением выдыхает из-за того, что федеральных дел против него больше не будет. Однако он всё еще кипит от того обращения, которому подвергся. Трамп всегда был мстительным, и не ожидайте ничего иного, когда его празднование утихнет", - цитирует издание доверенный источник.

В материале отмечается, что во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал действовать против лиц, которые, по его мнению, "перешли ему дорогу". Он также угрожал "предполагаемым врагам изнутри" судебным преследованием.

По данным издания, "подвергнуться репрессиям" рискует и система американского правосудия. Так, к лицам, которые могут подвергнуться мести, относят назначенного для надзора за федеральными делами в отношении Трампа специального прокурора Джека Смита и возглавившую гражданское дело в отношении победителя на выборах генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс.

Ранее, 5 ноября, сообщалось, что Трамп в своей заключительной речи перед выборами назвал Соединенные Штаты оккупированной страной. Уточнялось, что при этом он подразумевал как нелегальных, так и легальных мигрантов и пообещал спасти каждый город и поселок, который подвергся "вторжению и завоеванию".

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании республиканец Дональд Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис - 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США.

Источник: Известия