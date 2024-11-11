В ОДКБ обсудили вопросы медицинского обеспечения коллективных сил

В Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова, являющейся базовой учебно-методической и научно-исследовательской организацией ОДКБ, состоялась научно-практическая конференция "Актуальные вопросы медицинского обеспечения группировок Войск (Коллективных сил) ОДКБ в вооруженных конфликтах".

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, представители медицинских служб вооруженных сил Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Объединенного штаба ОДКБ обсудили вопросы организации медицинского обеспечения, а также дальнейшее развитие и совершенствование медицинского обеспечения группировок Войск (Коллективных сил) ОДКБ в современных условиях. Особое внимание было уделено обсуждению опыта проведения специальной военной операции (СВО), в том числе вопросам современной боевой хирургической травмы, реабилитации и абилитации пациентов с ампутациями конечностей, обеспечения медицинским имуществом и др.

Участники Конференции, заслушав выступления и доклады, обсудили перспективные тенденции медицинского обеспечения группировок Войск (Коллективных сил) ОДКБ. В частности, было отмечено, что в современных условиях, с изменением облика ведения войны, вследствие применения высокотехнологичных средств огневого поражения, увеличения численности санитарных потерь, характеризующихся возрастанием доли тяжелых и крайне тяжелых ранений, возникают объективные трудности в проведении лечебно-эвакуационных мероприятий, что вызывает необходимость совершенствования вопросов организации медицинского обеспечения.

Важным шагом в развитии системы медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ явилось подписание главами государств - членов ОДКБ в городе Душанбе 16 сентября 2021 г. Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности. Принятие данного документа позволило урегулировать вопросы взаимодействия Сторон при организации медицинского обеспечения группировок Войск (Коллективных сил) ОДКБ, в том числе в ходе развертывания и применения группировок и выполнении совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ, с учетом особенностей национальных законодательств в области здравоохранения и различной подчиненности медицинской службы оборонных ведомств государств – членов.

В ходе конференции было отмечено, что развитие медицинского обеспечения группировок Войск (Коллективных сил) ОДКБ в вооруженных конфликтах основано на тесном взаимодействии вооруженных сил, других войск и воинских формирований с гражданским сектором здравоохранения и подготовки медицинских кадров, инвестициях в наукоемкие направления производства, а также глубоком военно-медицинском сотрудничестве, которое является важнейшим направлением политики государств-членов ОДКБ.

Участники Конференции пришли к выводу, что основными задачами в сфере развития военной медицины, в том числе медицинского обеспечения группировок Войск (Коллективных сил) ОДКБ в вооруженных конфликтах являются:

- анализ и обобщение опыта участия в организации медицинского обеспечения в мероприятиях совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности;

- дальнейшее совершенствование вопросов медицинского обеспечения с учетом организации медицинского обеспечения при проведении специальной военной операции;

- продолжение работы над проектом Рекомендаций по оказанию первой помощи военнослужащими Войск (Коллективных сил) ОДКБ при выполнении задач.