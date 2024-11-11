В Москве обсудили будущее медиа стран СНГ в эпоху искусственного интеллекта

В Москве в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялся III медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире". В мероприятии приняли участие представители СМИ и руководители профильных министерств стран Содружества, руководители международных организаций.

Главной темой пленарного заседания стала трансформация современных медиа: от газет и журналов - до искусственного интеллекта.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев направил участникам форума приветствие.

От Исполнительного комитета СНГ в медиафоруме приняла участие руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина. Выступая перед собравшимися, она напомнила, что на прошедшем в октябре саммите СНГ, принято заявление глав государств о развитии сотрудничества в области искусственного интеллекта гражданского назначения, текст которого распространён в ООН и других международных организациях.

Светлана Малинина обратила внимание что "Медиа Содружества серьезно занимаются внедрением искусственного интеллекта и цифровых технологий в свою работу. Искусственный интеллект с одной стороны это практически безграничные возможности, а с другой это риски и угрозы в сфере безопасности и нравственно-этической сфере. Наш ответ на эти вызовы во многом определит будущее журналистики и влияние медиа на единое информационное пространство Содружества, которое мы с вами создаем и совершенствуем более 30 лет".

На сессиях участники обсудили будущее медиа СНГ в эпоху искусственного интеллекта, тренды и борьбу форматов, фактчекинг и верификацию контента, единый культурный медиакод и транснациональные медиапроекты.

Организатор форма - Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Источник: cis.minsk.by