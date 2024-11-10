Русский язык - локомотив кыргызской науки, промышленности и образования

Россия продолжает поддерживать развитие русского языка в Кыргызстане. В начале ноября в рамках госпрограммы РФ "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом" в республике был открыт новый Центр дополнительного образования. Его деятельность направлена на укрепление языковой грамотности и образовательного уровня учащихся в республике.

1 ноября в Ошском государственном педагогическом университете имени Анашбека Мырсабекова открыли Центр дополнительного образования. Он создан в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом".

Центр будет заниматься реализацией программ по изучению русского языка и общеобразовательным предметам на русском языке, а также учебно-методическими мероприятиями по поддержке преподавателей русского языка с привлечением партнерских организаций из России.

Причем на его базе не только абитуриенты, студенты, преподаватели, но и все желающие смогут изучать и совершенствовать знания языка и литературы, культуры и традиций русского народа.

Открытие Центра на базе университета является большим подарком для студентов и преподавателей вуза. Он обеспечит большие возможности для изучения русского языка будущим педагогам. Библиотечный фонд Центра насчитывает порядка 700 экземпляров учебно-методической, справочной и художественной литературы. Он оснащен самой современной техникой, удобной и функциональной мебелью. Это позволяет Центру проводить образовательные и общественно-культурные мероприятий.

Поддержка русского языка в Кыргызстане имеет огромное значение для самой республики. Ведь именно благодаря изучению и хорошему владению русским языком страна в свое время довольно быстро прошли цивилизационный этап. Таким образом, русский язык без преувеличения можно назвать локомотивом кыргызской науки, промышленности и образования.

"Для любого народа, особенно если он имеет собственное суверенное государство, крайне важно знать и сохранять родной язык. Однако знание второго языка также является преимуществом для государства, особенно если это язык, который на протяжении долгого времени способствовал его развитию - научному, культурному и, как ни странно, даже помогал в сохранении родного кыргызского языка. Я говорю о русском языке", - считает экс-депутат Евгения Строкова.

К сожалению, нынешнее состояние кыргызского языка не позволяет нам полноценно воспроизводить на нем техническую информацию, вести подготовку врачей и учителей, а также полноценно использовать его в военных структурах. Именно поэтому, по информации Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, сегодня 90% диссертаций наши ученые пишут и защищают на русском языке.

Понимая все это Кыргызстан с уважением относится к русскому языку и культуре. В своем видеообращении на открытии Дней культуры и искусства Кыргызстана в России в честь 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что русский язык и культура являются неотъемлемой частью нашей общей истории.

Однако, несмотря на ту, роль, которую русский язык сыграл в становлении нашей республики, сегодня, особенно в отдаленных уголках нашей страны мы можем увидеть парадоксальную ситуацию, когда старшее поколение владеет русским языком лучше молодежи. Причем это связано не с нежеланием изучать язык в республике, спрос на обучение на русском языке в стране как раз-таки очень высокий, а с нехваткой педагогов и учебных заведений, предлагающих такое обучение. Именно поэтому российское правительство приняло решение о строительстве в республике девяти школ, где предметы будут преподаваться на русском языке.

Школы появятся во всех регионах страны и двух городах - Бишкеке и Оше. Старт строительству в 2023 году дали два президента - Садыр Жапаров и Владимир Путин. Ожидается, что первое учебное заведение откроет свои двери для учащихся уже в 2025 учебном году, а к 2027 году все девять школ заработают по всей стране. Все вместе они смогут принять более 11 тысяч учеников. Однако желающих в них попасть уже гораздо больше. Все потому, что это самые настоящие супершколы с современной инфраструктурой, оборудованные по последнему слову техники. Одна такая школа обходится российскому бюджету в 500 млн рублей, а общее финансирование составит 4,5 млрд рублей.

Преподавать в этих школах наряду с кыргызскими специалистами будут также российские педагоги. Кроме того, педагогический состав этих школ пройдет специальную подготовку по повышению квалификации в России.

В целом сегодня в Кыргызстане в 51 школе работают 120 учителей из России. В ближайшее время предлагается увеличить их число до 150. Они приехали в Кыргызстан в рамках проекта "Российский учитель за рубежом".

Кроме того, Россия реализует в республике проект "Сила ума", в рамках которого российские педагоги проводят дополнительные занятия по углубленному изучению физики и математики. Также продолжается программа обмена в рамках трехмесячных краткосрочных программ, когда юные кыргызстанцы выезжают на учебу в Международную школу "Интердом" в городе Иваново.

"Россия сегодня многое делает для сохранения русского языка в Кыргызстане. Эта поддержка, включает и образовательные программы как в РФ, так и в КР, и строительство школ, и волонтерские программы для учителей, и множество других инициатив. При этом, продвигая и ценя свой язык, России стоит помнить о важности родного языка для каждого народа и относиться к нему с уважением. Мы видим, что в самой РФ предпринимаются шаги в этом направлении - недавний совет по развитию русского языка и языков народов России с участием президента является тому подтверждением", - продолжила Строкова.

Очень важно, что все российские учебные программы не просто заимствуются, они адаптируются под наш регион. Так, российское издательство "Просвещение" уже приспособило учебники по математике и русскому языку для использования в наших школах. Кроме того, в наших странах сохраняется единый стандарт школьного и университетского образования, благодаря чему дипломы отечественных вузов взаимно признаются.

К слову, возможность обучаться в России - это еще одна причина по которой русский язык так востребован у нас в стране. Образование на русском языке является крайне престижным во всем мире. А хорошо владея языком наши ребята свободно поступают на обучение в лучшие российские вузы. Причем зачастую абсолютно бесплатно.

Так, только на 2024-2025 учебный год Россия предоставила для наших студентов 700 квот. Причем ежегодно количество бесплатных мест для кыргызстанцев растет. К примеру, в 2022-м таких квот на республику было всего 200, то есть российская сторона за эти годы увеличила их в 3,5 раза.

Всего же сегодня в России обучается 14 тысяч наших ребят. Свободное владение русским языком открывает для них путь к хорошей карьере в бизнесе и госструктурах, позволяет быстрее адаптироваться и получить высокооплачиваемую работу в России и в других странах СНГ. Это крайне актуально для нас, поскольку более миллиона наших граждан в настоящее время находятся на заработках в российских городах.

"Учитывая, что многие граждане Кыргызстана находятся в трудовой миграции в России, важно дать им возможность общаться на родном языке между собой, при условии, что они, конечно, изучают и используют русский. Хотя большинство наших граждан уже достаточно хорошо владеют русским языком. Чего, к сожалению, не всегда можно сказать о нас, русских, живущих в Кыргызстане, - далеко не все из нас свободно владеют кыргызским языком", - заключила экс-депутат.

Так, что знание русского языка - это не только личный выбор, но и важный фактор государственного значения, так как трудовая миграция формирует огромную часть нашего валового внутреннего продукта. Иными словами, знание русского языка имеет национальное значение для Кыргызстана. И, несмотря на попытки западных стран, подорвать роль языка Пушкина через лоббирование законопроектов о лишении его статуса официального, он в Кыргызстане остается языком, способствующим развитию нашей страны.