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Кыргызстан и Россия строят новый транспортный коридор

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- Алина Мамаева
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Глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров провел рабочую встречу с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. На ней стороны обсудили вопрос строительства транспортного коридора "Россия - Кыргызстан", которые должен пройти через Туркменистан.

Этот проект связан сразу несколькими факторами. В частности, с желанием Казахстана усилить контроль за товарами на границе, которое повлекло за собой многокилометровые пробки. Существует мнение о том, что сосед таким образом использует свое выгодное логистическое положение, для борьбы с конкурентами своих перевозчиков. Так это или нет, но швейные экспортеры из Кыргызстана начали жаловаться на заторы на госгранице.

При этом важно сказать, что кыргызский текстиль занимает существенную долю в товарообороте со странами ЕАЭС. Экспорт только восьми позиций одежды за январь-август принес кыргызским швейникам более $12 млн, а всего таких позиций более двадцати. Учитывая это власти страны прислушиваются к чаяниям работников легкой промышленности.

Однако барьеры со стороны Казахстана отражаются не только на швейниках, еще больше страдают поставщики сельскохозяйственной продукции. А это ключевые игроки кыргызского экспорта. Республика нацелена на создание двух международных торгово-логистических центров на севере и юге страны, предназначенные для международного экспорта агропродовольственной продукции в страны ЕАЭС и ближнего зарубежья. Известно, что северный центр разместится на площади 40 га с объемом хранения сельскохозяйственной продукции 3 тысячи тонн. Планируется, что его работу будут поддерживать 200 специалистов. Кроме того, на региональном уровне в республике запланирован запуск еще 20 торгово-логистических центров. Таким образом, республика делает сегодня ставку на экспорт своей сельхозпродукции, а устраиваемая Казахстаном блокада, прямо противоречит этим инициативам.

"Строительство нового коридора создает для Кыргызстана значительную возможность стать ключевым транспортно-логистическим узлом не только в рамках Евразийского экономического союза, но и Шанхайской организации сотрудничества, а также стать частью китайской инициативы "Один пояс - один путь", - считает эксперт Игорь Шестаков.

Он отмечает, что на уровне правительств КР и РФ по этому проекту достигнуты важные договоренности, в рамках которых и прошли переговоры Акылбека Жапарова с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком, курирующим сотрудничество с Центральной Азией.

"Было достигнуто взаимопонимание по ключевым вопросам", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Он добавил, что Кыргызстан планирует задействовать собственные логистические мощности в проекте, включая строительство специализированных грузовых терминалов на своей территории. Тем более, что за последние два года на фоне санкций против России товарооборот с российскими регионами достиг рекордных показателей, особенно в сельскохозяйственном и швейном секторах.

За восемь месяцев 204 года объем взаимной торговли Кыргызстана с государствами-членами ЕАЭС вырос на 8,8% до $3 млрд 245,9 млн. Это довольно неплохой показатель, но ниже, чем темпы роста торговли у республики с третьими странами. Это как раз подтверждает наличие внутренних барьеров в Союзе, которые и тормозят развитие торговли.

При этом важно понимать, что главным торговым партнером Кыргызстана по ЕАЭС выступает именно Россия. На нее приходится более 70% от всего объема или $2,3 млрд за январь-август. Причем туда ушло 67,3% нашего экспорта, что принесло нам $630,2 млн, а также мы получаем оттуда 72,7% товаров народного потребления, на $1,7 млрд. Учитывая это развитие новых маршрутов между нашими странами как никогда актуально.

"На данный момент основное сообщение с Россией идет через Казахстан, что часто сопровождается заторами на границе и задержками в таможенном оформлении. Для экспорта скоропортящейся сельхозпродукции это создает сложности. Новый маршрут, включающий морские перевозки через Каспий, позволит быстрее доставлять овощи и фрукты из Кыргызстана", - продолжил он.

Создание транспортного коридора в обход Казахстана позволит нашим экспортерам перенаправить грузопоток или хотя бы его часть в порты Астрахани и Махачкалы. Новый транспортный маршрут для грузоперевозок "Россия - Каспийское море - Туркменистан - Узбекистан - Кыргызстан" позволит нашей республики беспрепятственно доставлять товары в порты Астрахани и Махачкалы.

Соглашение о развитии коридора в обход Казахстана между Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном было подписано в ноябре прошлого года в Ташкенте по итогам транспортного форума стран-членов ШОС. Новый маршрут выгоден для Кыргызстана не только в качестве альтернативы сообщению через Казахстан, но также в будущем может быть продлен по уже строящейся железной дороге из Узбекистана через Кыргызстан и далее в Китай. Если это действительно произойдет, то он станет главным конкурентом маршрута по казахстанским железным дорогам.

"Интеграция с будущей железной дорогой Китай-Кыргызстан-Узбекистан создаст дополнительные логистические связи и укрепит торговые отношения с Узбекистаном. Кроме того, с учетом того, что Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС, этот проект станет важным звеном между странами Евразийского экономического союза, Кыргызстаном и Россией, развивая транспортный потенциал региона", - заключил Шестаков.

Еще одним перспективным направлением для диверсификации внешней торговли Кыргызстана является маршрут для мультимодальных перевозок - "Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан", а также создание железнодорожного коридора "Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Иран".

Кроме того, в Кыргызстане планируют создать два международных торгово-логистических центра для международного экспорта продукции в страны ЕАЭС и ближнего зарубежья. В рамках проекта здесь проведут ремонт объездной автодороги города Бишкек и железной дороги от Балыкчы к Джалал-Абаду. В начале этого года ЕАЭС включил эти проекты в число приоритетных для союза. К примеру, железная дорога от Балыкчы через Кочкор к угольному месторождению Кара-Кече и далее к Джалал-Абаду и золоторудному месторождению Макмал, призвана соединить железнодорожную инфраструктуру севера и юга страны.

Реализация этих проектов позволит создать единую внутреннюю железнодорожную сеть и увеличит пропускную способность транзитных маршрутов через Кыргызстан.

В целом новый транспортный коридор с Россией и модернизация и строительство новой дорожной инфраструктуры не только станет стимулирующим фактором для развития экономики Кыргызстана, но позволит республике эффективно использовать свое географическое положение. Республика находится на пересечении торговых путей в Центральной Азии, что сделает Кыргызстан важнейшим центром экономического и логистического влияния в регионе и в целом будет способствовать повышению доходов страны, а значит напрямую влиять на уровень жизни кыргызстанцев.


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URL: https://www.vb.kg/440724
Теги:
дороги, Россия, транспорт, Туркменистан, Кыргызстан
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