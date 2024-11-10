Погода
$ 86.09 - 86.55
€ 92.12 - 93.12

Садыр Жапаров отправился в Эр-Рияд на арабо-исламский саммит

84  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров сегодня, 10 ноября, с рабочим визитом вылетел в Королевство Саудовская Аравия (г. Эр-Рияд) для участия во внеочередном совместном арабо-исламском саммите. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в составе официальной делегации Кыргызской Республики:

- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

- чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Королевстве Саудовская Аравия /постоянный представитель Кыргызстана при Организации Исламского Сотрудничества Улукбек Марипов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440725
Теги:
президент, саммит, Саудовская Аравия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  