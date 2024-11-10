Садыр Жапаров отправился в Эр-Рияд на арабо-исламский саммит

Президент Садыр Жапаров сегодня, 10 ноября, с рабочим визитом вылетел в Королевство Саудовская Аравия (г. Эр-Рияд) для участия во внеочередном совместном арабо-исламском саммите. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в составе официальной делегации Кыргызской Республики:

- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

- чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Королевстве Саудовская Аравия /постоянный представитель Кыргызстана при Организации Исламского Сотрудничества Улукбек Марипов.