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Казахстану вернули еще $1 млрд незаконных активов

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Комиссия по возврату незаконных активов одобрила возвращение в бюджет Казахстана еще 525 млрд тенге (свыше $1 млрд). Такие данные были озвучены на очередном заседании комиссии под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Telegram-канал правительства.

Деньги перечислят на специальный счет в Минфине, а после потратят на строительство спортивных объектов и реабилитационного центра. " (...)Комиссией одобрено строительство за счет средств субъектов Закона: спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов на 120 мест в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы", - указано в сообщении.

Всего с начала текущего года в доход государства были возвращены незаконно выведенные активы на сумму свыше 900 млрд тенге ($1,8 млрд). Все они должны "работать на благо казахстанцев", подчеркнул Бектенов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июля прошлого года подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подробнее об этом беспрецедентном для постсоветского пространства документе, на кого распространяется закон и как применяется, читайте в нашем материале.

Минувшей весной в правительстве отчитались о том, что в казну было направлено более 40 млрд тенге ($83 млн) в рамках соглашений о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов. Эти средства решено было направить на социальные цели и устранение последствий весенних паводков.

Подавляющее большинство незаконных доходов возвращаются в казну добровольно. В то же время, в конце августа в стране был исполнен первый судебный акт "о необъяснимом богатстве", по которому ответчики вернули государству свыше $10 млн.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/440727
Теги:
Казахстан
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