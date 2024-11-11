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В Кыргызстане собрано более 5 млн тонн кормов для зимовки скота

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В Кыргызстане с начала года собрано 5929,8 тысяч тонн или 100% кормов, необходимых для зимовки скота на 2024-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным ведомства, в том числе грубых кормов - 3 710,8 тысяч тонн; сочных кормов-269,7 тысяч тонн; зерновые -1 949,3 тысячи тонны.

Министерством уделялось особое внимание заготовке сочных кормов, проводилась разъяснительная работа в регионах, благодаря этому к октябрю 2024 года было заготовлено 269,7 тысяч тонн силоса. Данный показатель на 181,1 тысяч тонн больше по сравнению с заготовленным на октябрь 2023 года сочным кормом (87,9 тысяч тонн). Также следует отметить, что силос заготовлено в районах, где ранее не заготовливался.

На сегодняшний день в Кочкорском районе заготовлено 12 105 тонн, в Нарынском районе 860,0 тонн, в Кадамжайском районе 1445 тонн, в Тогуз-Тороуском районе 310 тонн силоса


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URL: https://www.vb.kg/440729
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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