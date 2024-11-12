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Мусоросжигательный завод в Бишкеке - о чем власти "забыли" рассказать

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29 марта 2024 года была заложена капсула под строительство завода по производству электроэнергии с утилизацией твердых бытовых отходов в Бишкеке, который планируется запустить к концу 2025 года. Инвестором проекта выступила китайская компания JunXin, пообещавшая вложить 95 миллионов долларов.

"Медиазона. Центральная Азия" нашла рамочный договор между мэрией столицы Кыргызстана и застройщиком. В нем содержится множество деталей, о которых чиновники не упомянули, когда объявили о запуске строительства.

Так как проект является инвестиционным, информация о договоре для привлечения инвестиций была опубликована на китайской платформе фондовой биржи cninfo.com.cn. На сайте мы нашли два рамочных договора, подписанных компанией с мэрией города Бишкек и Кабинетом министров КР.

Проект строительства нового мусоросжигательного завода находится в информационном вакууме. Эксперты, к которым мы обратились, отказались давать комментарии, ссылаясь на давление на независимые исследования в стране.

Мы выделили наиболее интересные пункты соглашения. Для удобства читателей сначала описывается суть, а затем оригинальный текст в договоре.

1. Вся выработанная электроэнергия - собственность китайской компании, а Кыргызстан будет снабжать завод мусором для переработки.

Доход от продукта (например, от продажи электроэнергии, тепловой энергии и т. д.), полученного в процессе обработки мусора, принадлежит Стороне Б. Сторона А обеспечивает Сторону Б мусором города Бишкек (годовая поставка не менее 365 000 тонн) и оплачивает плату за услугу утилизации мусора в соответствии с условиями, изложенными в настоящем соглашении.

2. Договор заключен на 35 лет.

Срок действия настоящего соглашения: 35 лет (включая срок строительства и период эксплуатации).

3. Кыргызстан бесплатно выделяет участок для захоронения вредных веществ завода.

Сторона А должна предоставить свалку, которая отвечает требованиям по обработке и утилизации летучей золы и шлака бесплатно, и участок должен быть подтвержден путем взаимных переговоров между двумя сторонами.

4. Китайская компания может продавать электроэнергию другим лицам через онлайн продажу.

Сторона Б имеет право на использование мусоросжигания для выработки электроэнергии и продажи электроэнергии/тепловой энергии в интернете.

5. Весь наработанный опыт и исследования в течении срока принадлежат китайской компании.

Права интеллектуальной собственности, сформированные в результате инвестиций, исследований, разработок и применения Стороны Б в течение срока действия соглашения, принадлежат Стороне Б.

6. Кыргызстан оплачивает услуги утилизации по цене 17 долларов за тонну мусора или 17 000 долларов в день. То есть за год будет уплачено более шести миллионов долларов. Сумма также может увеличиться за счет увеличения объема мусора, продажи электроэнергии и других продуктов переработки.

Единица платы за услугу по вывозу мусора указана в долларах США, а цена за единицу составляет 17 долларов США за тонну (на дату подписания соглашения, согласно ежедневному обменному курсу кыргызстанского сома и доллара США, опубликованных на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики, цена единицы платы за услугу по вывозу мусора после конвертации составляет 1428,00 сомов/тонна.

7. Рамочный договор не отражает четко дальнейшую судьбу завода. Соглашение могут продлить еще на неопределенное время, если к концу срока обе стороны придут к таким договоренностям.

За 12 месяцев до прекращения действия настоящего соглашения Сторона А и Сторона Б должны отдельно вести переговоры или продлевать срок действия настоящего соглашения в письменной форме. Если Сторона А и Сторона Б решат больше не продлевать настоящее соглашение, проект будет прекращен по истечении срока действия, а активы проекта будут утилизированы после консультаций между двумя сторонами.

По словам вице-мэра Бишкека Жыргалбека Шамыралиева, строительство завода займет от полутора до двух лет. Первоначальная мощность предприятия составит 1 тысячу тонн отходов в сутки, что соответствует текущим потребностям города. В дальнейшем мощность планируется увеличить до 3 тысяч тонн. Завод будет расположен на месте старого мусорного полигона, а площадь его строительства составит 12 гектаров.

Завод будет производить электричество с предварительной мощностью 20 МВт/час, а также тепло и определенные виды строительных материалов. Мэрия Бишкека утверждает, что уровень выбросов будет значительно ниже требований европейских стандартов для предприятий по сжиганию бытовых отходов.

По разным данным, ежедневно в Бишкеке собирают от 870 до 1000 тонн мусора. Весь этот объем направлялся на мусорный полигон, который горел десятки лет, отравляя окружающую среду и 3000 местных жителей жилмассива "Алтын Казык". Полигон удалось потушить только в мае 2023 года.

Перед подписанием договора бишкекская делегация специально съездила в Китай, город Чанша, где ознакомились с мусоросжигательным заводом компании JunXin.

"JunXin превратила территорию мусорного полигона в парк высоких технологий, где плодотворно развивается научная исследовательская работа, направленная на охрану окружающей среды" - написал заместитель мэра Бишкека на своей страничке в инстаграме.

Мы нашли исследование, которое было подготовлено в рамках Программы Национального фонда естественных наук Китая. Группа экспертов проанализировала грунт вблизи завода в Чанше и выявила обилие микропластика. Самое высокое содержание микропластика было обнаружено в нижней золе.

"Обработка и утилизация нижней золы и летучей золы при сжигании твердых бытовых отходов является проблемой, которую нельзя игнорировать. Текущие результаты показали, что в летучей золе и низовой золе, образующихся в результате сжигания твердых бытовых отходов, содержится микропластик и тяжелые металлы, загрязняющие окружающую почвенную среду." - написали авторы в выводе своего исследования.

Что в сухом остатке получает каждая сторона?

В итоге Бишкек получает завод, который ежедневно сжигает как минимум 1000 тонн мусора, потенциально снижая масштабы загрязнения. Однако мэрия обязуется оплачивать его утилизацию, по 17 000 долларов ежедневно, а также предоставлять землю для захоронения вредных отходов.

Китайская компания JunXin, в свою очередь, получает значительную выгоду: она собирает доходы от сжигания отходов, владеет всей произведенной электроэнергией и правом на ее продажу, а также контролирует интеллектуальную собственность проекта. Сумма инвестиций окупится за 15 лет при ежедневной переработке 1000 тонн отходов. Если объем увеличится до 3000 тонн в день, срок окупаемости сократится до 5 лет.

У Кыргызской Республики уже было три неудачные попытки построить мусороперерабатывающий завод:

2013 год: Кыргызстан взял кредит у Всемирного банка на сумму 22 миллиона евро для строительства завода. Однако выделенные средства были похищены и по этому факту возбудили четыре уголовных дела.

Август 2021 года: Был подписан меморандум с турецкой компанией, однако дальнейшая информация о реализации проекта в СМИ не появлялась.

Март 2023 года: Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров объявил, что строительство завода будет осуществлять чешская компания ReGreen s.r.o.. Он отметил, что у компании якобы был значительный опыт в возведении подобных объектов. Позже выяснилось, что фирма была зарегистрирована совсем недавно и не справилась с выполнением проекта в установленные сроки. В результате договор с ней был расторгнут.


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URL: https://www.vb.kg/440734
Теги:
Китай, мусор, промышленность, Бишкек
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