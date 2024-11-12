МЦР: статус заявлений на гражданство КР можно отследить через онлайн-сервис

Министерство цифрового развития Кыргызской Республики сообщает о запуске нового онлайн-сервиса для отслеживания статуса заявлений на гражданство. Теперь заявители могут проверить статус своих заявлений через Телеграм-бот, не посещая ЦОН.

Для использования сервиса достаточно ввести номер заявления (указан в справке из ЦОН) в Телеграм-боте и мгновенно получить актуальную информацию о статусе заявления.

Этот сервис призван упростить процесс взаимодействия граждан с государственными органами, снизив нагрузку на ЦОНы и сэкономив время заявителей. За текущий год около 14 тысяч иностранных граждан, включая этнических кыргызов, подали заявки на гражданство.

Запуск нового сервиса является частью инициативы по цифровизации государственных услуг и улучшению качества обслуживания.

Напомним, что с октября текущего года открылись Центры оказания услуг для иностранных граждан в городе Бишкек (ул. Жумабек, 121, здание Дворца бракосочетания) и в городе Ош (ул. Курманжан Датка, 211, здание Дворца бракосочетания). В этих центрах можно подать заявления на гражданство, Мекен-карту, вид на жительство и другие услуги без очередей и с минимальным временем ожидания.

Контактная информация: Telegram-чат и Call-центр: 119".