В Афганистане заявили о замене опийного мака на на полезные культуры

Указ главы Исламского Эмирата (так талибы называют Афганистан) о запрете на культивацию опийного мака строго исполняется по всей стране. Об этом заявил представитель министерства сельского хозяйства Мисбахуддин Мустаин, передает TOLOnews.

В настоящее время мак не выращивается ни в одной части Афганистана, подчеркнул Мустаин. По его словам, в рамках программы по предоставлению фермерам альтернатив к выращиванию опийного мака министерство распределило между фермерами семена и саженцы таких культур, как шафран, хинг, хлопок, клещевина, алоэ вера и кунжут. В различных провинциях созданы цитрусовые сады, министерство запустило для фермеров программы обучения культивации новых для них культур.

Мустаин подчеркнул, что среди альтернатив не только лекарственные растения, но и экономически выгодные культуры, такие как мед и груши. По словам экономического аналитика Абдул Захур Мадабара, Афганистан обладает благоприятным климатом для шафрана, солодки, фисташки, грецкого ореха, винограда и граната. Каждая из этих культур может значительно способствовать развитию экономики страны, подчеркнул аналитик.

Между тем некоторые фермеры жалуются на то, что им обещали дать семена пшеницы для замены мака, однако до сих пор этого не произошло. Другие просят правительство выполнить обещание о распределении между фермерами по всей стране около 100 тысяч тонн улучшенных семян и 200 тысяч тонн удобрений.

По данным аналитиков, с момента введения запрета на выращивание опийного мака в апреле 2022 года площадь посевов в Афганистане сократились на 85%. Однако в некоторых регионах наблюдается рост: например, в провинции Бадахшан площадь под маком увеличилась с 13 803 гектаров до 15 391 гектара.

В Управлении ООН по наркотикам и преступности (УНП) заявили, что в 2024 году производство опиума в Афганистане выросло на 19% - после снижения на 95% в прошлом году. Уровень производства, зафиксированный по итогам нынешней проверки, значительно ниже показателя 2022 года. В свою очередь талибы заявили, что данные УНП ООН не соответствуют действительности, предположив, что они были собраны до того, как новые власти страны провели кампанию по уничтожению посевов мака.

Источник: Фергана