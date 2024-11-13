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Исламский банк может профинансировать покупку сельхозтехники

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- Светлана Лаптева
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В министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР состоялась встреча с представителями миссии программы "Исламского банка развития" (ИБР) и представителями ОАО "Айыл Банк", ОАО "Народный Банк".

На встрече был обсужден проект заявки привлечения инвестиционного кредита из средств Исламского банка развития (ИБР) в сумме 45,0 млн. долларов США для приобретения в лизинг сельскохозяйственной и специальной техники, машин и оборудования для перерабатывающих предприятий Кыргызской Республики.

В настоящее время ведутся переговоры с Исламским банком развития, рассматриваются вопросы подписания договора финансирования до 20 декабря 2024 года, организации процедуры ратификации договора финансирования до 31 марта 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/440746
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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