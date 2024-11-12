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Климатическая политика – неотъемлемая часть курса Узбекистана

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- Светлана Лаптева
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В посольстве Узбекистана в Кыргызстане рассказали о том, что в их стране считают климатическую политику неотъемлемой частью курса развития государства.

"Последнее десятилетие мы все чаще становимся свидетелями губительных последствий изменения климата, происходящих в мире.

Узбекистан, как и регион Центральной Азии, не является исключением: страна особенно чувствительна к нарушениям экологического баланса. О негативном влиянии уже говорят прогнозы международных экспертов. Так, например, к середине века ожидается уменьшение стока двух крупнейших рек региона – Амударьи и Сырдарьи (до 15%), снижение обеспеченности водой на душу населения (на 25%) и урожайности сельскохозяйственных культур (на 40%). Все это может неблагоприятно сказаться на развитии экономики, нанести ущерб существующей инфраструктуре и ухудшить здоровье и жизнь населения.

В этой связи, за последние годы в рамках масштабных реформ, проводимых Президентом Республики Узбекистан, климатическая повестка определена в качестве приоритетного направления государственной политики. Одним из главных подтверждений этому стало подписание в 2017 г. Парижского соглашения, и его ратификация в 2018 г. Узбекистан, наряду со 175 странами-подписантами, взял на себя обязательство удерживать повышение средней глобальной температуры в мире до уровня ниже 2 градусов по Цельсию.

В 2021 году на COP26 в Глазго Узбекистан представил обновлённый определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ-2) по снижению удельных выбросов парниковых газов на единицу ВВП, увеличив показатель с 10% до 35% к 2030 году в сравнении с уровнем 2010 года (ОНУВ-1).

Для воплощения намеченных целей была значительно расширена и дополнена нормативно-правовая и институциональная база. Приняты и реализованы несколько стратегических документов и постановлений, в числе которых постановление Президента РУ №4477 от октября 2019 г., которым утверждена Национальная стратегия перехода к зелёной экономике на 2019–2030 годы и создан Межведомственный совет по зелёной экономике.

Был принят ряд стратегических и программных документов, включая концепции об охране окружающей среды до 2030 года и развития водного хозяйства на 2020-2030 годы, стратегия обращения с твёрдыми бытовыми отходами на период 2019-2028 годов.

В 2023 г. Указом Президента Министерство природных ресурсов было преобразовано в Министерство экологии, окружающей среды и изменения климата. Также введена должность заместителя Генерального прокурора, ответственного за соблюдение и надзор за исполнением законодательства в сфере экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Другим важнейшим шагом в развитии экологической политики страны стало включение впервые в истории страны отдельных статей об охране окружающей среды в обновлённую Конституцию Республики Узбекистан, где отражены права на обеспечение экологической безопасности граждан и их обязанности. Кроме того, в Указе Президента №УП-81 от мая 2023г. было закреплено право граждан на возмещение вреда, причинённого вследствие нарушения экологического законодательства.

Более того, в июле т.г. был создан Климатический совет при Президенте. Он определён высшим консультативным органом по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

Одним из наиболее острых, стоящих перед республикой экологических вопросов является обеспечение водной безопасности. На сегодняшний день свыше 80% воды в Узбекистан поступает из соседних стран, расположенных выше по течению. Лишь около 22% возобновляемых источников свежей воды находится внутри страны, а доступность водных ресурсов на душу населения составляет 57% от среднего показателя.

По данным Института мировых ресурсов (WRI), Узбекистан входит в число 25 стран мира особо подверженных водному стрессу и последствия изменения климата лишь усугубляют проблему нехватки воды.

В этих условиях особый акцент руководством страны делается на повышении эффективности водопользования.

Согласно анализу, представленному Институтом макроэкономических и региональных исследований, в республике площадь применения водосберегающих технологий (ВСТ) за последние пять лет увеличилась в 7,7 раза, а территория охвата достигла 1 млн га. Из них 398 тыс. га – капельное орошение, 31 тыс. га – дождевальное орошение, дискретный способ орошения внедрен на 16 тыс. га. На сегодняшний день Узбекистан входит в мировую 10-ку стран-лидеров (7-е место, после Израиля, США, Российской Федерации, Испании, Бразилии и Италии) по площадям внедрённых водосберегающих технологий.

В стране действует практика субсидирования граждан, желающих внедрить ВСТ на своих хозяйствах. Если в 2019 году сельхозпредприятиям было выделено 137,9 млрд сумов субсидий, в 2020 году - 251,6 млрд сумов, то в 2021г. этот показатель возрос до 899,4 млрд сумов, в том числе 754,4 млрд сумов субсидий на технологии водосбережения на хлопковых полях.

Другим ключевым направлением климатической политики Узбекистана стало развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В 2019 году произошли существенные изменения в управлении энергетическим сектором страны. Указом Президента от 1 февраля 2019 года было создано Министерство энергетики, ставшее уполномоченным органом по реализации единой государственной политики в области использования ВИЭ.

В том же году были приняты важнейшие законодательные акты – Законы "Об использовании возобновляемых источников энергии" и "О государственно-частном партнерстве", создавшие правовую основу для ускоренного развития проектов ВИЭ.

Стратегия перехода к "зеленой" экономике установила амбициозные цели: к 2026 году планируется увеличить долю "зелёной" энергетики до 8 тыс. МВт, что позволит сократить выбросы углекислого газа на 5 млн тонн.

К 2030 году стоит задача повысить энергоэффективность экономики вдвое и довести долю возобновляемой энергии до 40%. Для достижения этих показателей запланировано масштабное строительство новых объектов ВИЭ, включая солнечные, ветровые и гидроэлектростанции. Отмечается, что в ближайшие три года в Узбекистане будут запущены 28 крупных солнечных и ветряных электростанций мощностью 8 ГВт.

Сегодня в стране создана комплексная система стимулирования в целях развития возобновляемых источников энергии. В частности, производители установок ВИЭ освобождаются от уплаты всех видов налогов сроком на пять лет с даты их государственной регистрации. Производители энергии из альтернативных источников получают десятилетнее освобождение от налога на имущество за установки ВИЭ и земельного налога по участкам, занятым этими установками. Физические лица, использующие возобновляемую энергетику в жилых помещениях с полным отключением от действующих сетей энергоресурсов, освобождаются от налога на имущество и земельного налога сроком на три года.

С 2020 года введена система государственных компенсаций для физических лиц, приобретающих солнечные фотоэлектрические станции, солнечные водонагреватели и энергоэффективные газогорелочные устройства. Кроме того, предоставляются компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам для приобретения установок ВИЭ как физическим, так и юридическим лицам.

Узбекистан активно привлекает международные инвестиции в развитие ВИЭ. Показательным примером стал проект солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Навоийской области, реализуемый на основе государственно-частного партнерства с Объединёнными Арабскими Эмиратами. В августе 2024г. прошли переговоры с малазийской компанией о строительстве в Ферганской области новой солнечной электростанции мощностью 200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 150 млн долл США. В текущем году при содействии КНР в Ташкентской области планируется создание солнечной электростанции мощностью 700 МВт.

В настоящее время Министерство энергетики Узбекистана совместно с Азиатским банком развития работает над реализацией инвестиционных проектов солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью до 1 ГВт в период 2019-2025 годов.

В Узбекистане также ведется последовательная работа по регулированию качества воздуха. Недавно была запущена программа по мониторингу качества воздуха столицы Air Tashkent, разработанная Департаментом цифрового развития (ДЦР) при хокимияте Ташкента. С 2023 года в рамках этой программы ведется изучение уровня заболеваемости населения от загрязнения атмосферного воздуха в Сурхандарьинской, Бухарской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан. Кроме того, с текущего года введен рейтинг каждого региона по уровню загрязнения атмосферы.

Наряду с национальными усилиями, Узбекистан активно продвигает климатические инициативы, нацеленные на консолидацию региона для принятия мер в борьбе с изменением климата. Так, в 2022 году на 4-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии (КВГГЦА) по инициативе Узбекистана была принята Региональная программа "Зелёная повестка". В ходе 5-й КВГГЦА была озвучена идея создания Региональной стратегии по вопросам адаптации к изменению климата.

Осознавая важность международного сотрудничества, Президент Ш.М.Мирзиеев выступает на различных площадках (форум ОПОП и ШОС, на саммитах стран Центральной Азии, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, и других) с призывом к "озеленению" экономики, рассмотрению климатических изменений в качестве приоритета на постоянной основе.

Отдельного внимания заслуживает активное взаимодействие Ташкента с Организацией Объединённых Наций. На настоящий момент при участии агентств ООН в Узбекистане осуществляются около 140 проектов на общую сумму $174,59 млн. Наиболее крупные из них – в области перехода к "зелёной" экономике в агропродовольственном секторе ($4,1 млн) и разработки национального плана адаптации к изменению климата ($1,2 млн).

В августе 2023 года по инициативе Узбекистана Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об устойчивом лесопользовании. Страна активно участвует в климатических конференциях ООН и реализует совместные проекты с международными финансовыми институтами.

Свидетельством приверженности Узбекистана к общей климатической повестке служит деятельное участие делегаций страны на Конференциях Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) на высоком и высшем уровне. Так, выступая на COP28 в Дубае, Президент Узбекистана подтвердил устремлённость страны к скорейшему согласованию Глобального рамочного механизма в области адаптации к изменению климата в рамках Парижского соглашения. Было инициировано создание Климатического научного форума на базе Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата в Ташкенте, с привлечением ведущих ученых и экспертов зарубежных стран.

Плодотворное участие Узбекистана на Конференции Сторон в Баку, как ожидается, не станет исключением.

В заключение необходимо сказать, что Узбекистан демонстрирует пример ответственного подхода к глобальным экологическим вызовам, последовательно реализуя комплексные меры по выполнению международных обязательств в области климата. Страна не только активно развивает возобновляемую энергетику и модернизирует существующую инфраструктуру, но создает благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в "зеленые" проекты, и что более важно, стимулирует личное участие своих граждан в экологической повестке, что способствует устойчивому развитию экономики и улучшению качества жизни населения", - говорится в сообщении посольства.


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URL: https://www.vb.kg/440749
Теги:
Узбекистан, климат
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