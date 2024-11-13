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Село Таш-Добо Чуйской области будет обеспечено чистой питьевой водой

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- Светлана Лаптева
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Рабочая группа государственного учреждения "Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения при Службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР" провела обследование территории водозабора в селе Таш-Добо Аламудунского района Чуйской области.

Отметим, что на данный момент разработан рабочий проект, и соответствующая документация передана в управление архитектуры Аламудунского района для получения градостроительного заключения.

Согласно проекту, в селе Таш-Добо будут построены 2 скважины и проложены трубы с питьевой водой, которые обеспечат граждан безопасной питьевой водой. Финансирование предусмотрено из республиканского бюджета.


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URL: https://www.vb.kg/440750
Теги:
Аламудунский район, вода, Кыргызстан
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