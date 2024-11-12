Почему в Бишкеке троллейбусы не функционируют – ответ мэрии

В мэрии Бишкека рассказали СМИ, почему троллейбусы не функционируют.

Как сообщили в муниципалитете, в связи проведением очередного XI саммита Организации тюркских государств (ОТГ) с 4 ноября 2024 года в столице приостановлено движение троллейбусных маршрутов.

Данные меры приняты в целях организации безопасного и беспрепятственного передвижения делегаций.

Так как часто троллейбусы во время проведения подобных мероприятий выходили из строя и создавали заторы на дорогах.

Также на сегодняшний день в двух троллейбусных ДЕПО проводится капитальный ремонт с установкой электрозарядных устройств за счет финансирования Азиатского банка развития. В связи с этим, движение троллейбусов приостановлено.

Ранее сообщалось, что вместо троллейбусов на службу горожанам прибудут современные электробусы, отвечающие международным требованиям.

Отметим, на сегодняшний день в столице работают более 1200 автобусов по 56 маршрутам с интервалом движения - 10 минут в среднем.

На замену троллейбусных маршрутов запускаются новые автобусные линии.

Мэрией столицы принимаются все необходимые меры для улучшения пассажирских перевозок.