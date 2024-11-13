В Бишкеке обсудят Индекс активного долголетия в Кыргызстане

В Бишкеке 14 ноября 2024 года пройдет Консультативная встреча по обсуждению предварительного расчета Индекса активного долголетия в Кыргызской Республике.

Данное мероприятие организовано ОО "Ресурсный центр для пожилых" в партнерстве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР, при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Кыргызстане (ЮНФПА).

Цель встречи – обсудить предварительные итоги расчета Индекса активного долголетия (далее ИАД), реализованного для Кыргызской Республики и рекомендации.

В рамках встречи планируется обмен мнениями по таким важным вопросам, как организация статистики для обеспечения международной сопоставимости национального ИАД, относительная важность показателей, входящих в Индекс, пути его улучшения. К участию на встрече приглашены представители министерств и ведомств, международные организации, эксперты и члены сети AgeNet International из Кыргызстана.

Итогом встречи станут рекомендации для доработки расчета и текста отчета по ИАД.

ИАД - это многомерный инструмент, который измеряет степень участия пожилых людей в социальной и экономической жизни, создавая доказательную базу для политики в сфере старения. ИАД помогает выявлять области для улучшения социальной поддержки и инфраструктуры, служит стабильным показателем для мониторинга эффективности мер и легко интерпретируется по сравнению с отдельными индикаторами. В Кыргызстане ИАД может стать полезным инструментом для Министерства труда, социального обеспечения и миграции, поддерживая совершенствование программ активного долголетия. Однако важно помнить, что ИАД не оценивает уровень благосостояния пожилых людей напрямую: более высокий показатель активности не всегда означает их благополучие.

Предварительный расчет ИАД для Кыргызстана, основанный на данных официальной статистики и проведенных исследований, показал, что в Кыргызстане потенциал активного долголетия не реализован более чем на 60 процентов. С учетом того, что по прогнозам, тенденция к старению населения приобретет отчетливый характер и численность лиц старше 60 лет к 2050 г. увеличится почти в три раза, необходимо формировать соответствующую государственную политику активного долголетия.

Активное долголетие является ключевым подходом, направленным на раскрытие потенциала стареющего общества для решения двух взаимосвязанных задач: (1) содействие социальному и экономическому развитию общества и (2) улучшение качества жизни пожилых людей. Основной целью в рамках этого подхода становится продление активной фазы жизни и поддержание высокого уровня жизненной активности людей пожилого возраста на протяжении долгих лет.