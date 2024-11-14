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ФАО помогает КР укрепить готовность к пандемии в рамках "Единого здоровья"

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- Светлана Лаптева
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При поддержке Четырехстороннего альянса по Единому здоровью, в который входят Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирный банк и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пять Центральноазиатских стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан согласовали подход "Единое здоровье" для повышения своих возможностей в области предотвращения, подготовки и реагирования на пандемии.

Данная инициатива направлена на решение взаимосвязанных проблем в области здравоохранения, экологии и экономики, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии в управлении пандемиями и эпидемиями.

Зоонозные заболевания – как разомкнуть эпидемиологическую цепь

Более 50 должностных лиц и экспертов приняли сегодня участие в семинаре, призванном ознаменовать старт в Кыргызстане проекта направленного на укрепление и расширение подхода "Единое здоровье" в целях предупреждения зоонозных пандемий.

Проект "Пандемический Фонд (Кыргызстан): Подготовка и реагирование на пандемии с использованием подхода Единого здоровья в Центральной Азии" призван обеспечить эффективную защиту от крупных вспышек заболеваний в рамках надежных систем здравоохранения, обеспечивающих охват как людей, так и животных.

"Я бы назвал сегодняшний семинар попыткой заглянуть в будущее", – сказал представитель ФАО в Кыргызской Республики Олег Гучгельдыев. "Уверен, что команда единомышленников, которая здесь собралась, сможет выработать эффективные решения, которые позволят усовершенствовать существующие системы эпидемиологического надзора, усилить возможности лабораторий и как итог обеспечить укрепление ветеринарных, экологических систем и системы здравоохранения".

Взаимозависимость здоровья человека от здоровья животных и окружающей среды находится в центре внимания подхода "Единое здоровье". Его целью является объединение усилий всех заинтересованных сторон для предотвращения вспышки инфекций. В Кыргызстане в ходе реализации проекта фокус будет сделан на совершенствование ветеринарной службы, экологической безопасности и здравоохранения посредством улучшения мониторинга заболеваний, лабораторного потенциала и обучения медицинских специалистов.

Как было подчеркнуто в ходе встречи, для успешности инициативы потребуется разработка соответствующей политики и законодательства, способствующих межведомственной координации и привлечению всех заинтересованных сторон, включая гражданское общество и местные сообщества.

"Этот проект поможет Кыргызстану и его соседям в применении форсайт-подхода и в повышении готовности к возникновению новых и возвращению прежних зоонозных и пандемических угроз и реагировании на них, независимо от того, будут ли они распространяться из соседних регионов или через международную торговлю", – отметила Себнем Гурбуз, координатор проекта ФАО.

Участники семинара отметили, что проект представляет собой относительно новый подход к укреплению потенциала по подготовке, предотвращению, выявлению, реагированию и смягчению риска трансграничных заболеваний и возникновения новых инфекционных болезней. Его цель обеспечить надежную координацию и разработать практические рекомендации, которые могут помочь принимающим решения органам в предотвращении и реагировании на возможные вспышки заболеваний.

справка:

Бишкек – Коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19) имела животное происхождение, как и примерно 60 процентов инфекционных заболеваний человека.

Пандемия подчеркивает необходимость подготовки к таким заболеваниям, их предупреждению, выявлению и реагированию на них в районах, которые могут быть затронуты следующей пандемией в случае ее возникновения.


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URL: https://www.vb.kg/440755
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