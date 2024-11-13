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В Бишкеке обсудят изменения в миграционном законодательстве России

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- Светлана Лаптева
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Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в партнерстве с ОО "Ресурсный Центр для Пожилых" проводит заседание общественного совета по миграции (БОС) на тему "Влияние изменений в миграционном законодательстве Российской Федерации на трудовых мигрантов: основные вызовы и последствия".

В условиях современных вызовов, возникающих в связи с изменениями в миграционном законодательстве Российской Федерации, данное мероприятие станет важной площадкой для обсуждения вопросов, касающихся трудовых мигрантов из Кыргызстана. Встреча пройдет в гибридном формате с участием депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, представителей министерств и ведомств Кыргызской Республики, международных и неправительственных организаций, а также экспертов в сфере миграции из Кыргызстана и России в области миграции.

Цель встречи: обсуждение вопросов влияния изменений в миграционном законодательстве Российской Федерации на положение трудовых мигрантов из Кыргызстана, определение ключевых вызовов и последствий, а также разработка рекомендаций по улучшению защиты их прав.

Программа заседания включает:

• Обсуждение актуальных изменений в миграционном законодательстве Российской Федерации и их влияние на трудовых мигрантов;

• Основные вызовы трудовых мигрантов в связи с изменениями в миграционном законодательстве;

• Презентацию лучших практик и решений, направленных на защиту прав трудовых мигрантов;

• Рассмотрение эффективных подходов к правовой и социокультурной адаптации трудовых мигрантов и их семей в условиях изменений миграционного законодательства и практики его применения.

По итогам встречи будут разработаны рекомендации по улучшению защиты прав трудящихся мигрантов из Кыргызстана в Российской Федерации. Эти рекомендации будут направлены на выработку эффективных мер по адаптации трудовых мигрантов в условиях новых законодательных норм, а также улучшению их правового статуса и социальной защищенности.


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URL: https://www.vb.kg/440756
Теги:
миграция, Кыргызстан
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