Гидра "Радио Свободы" пытается "разогреть" Центральную Азию?

В конце августа этого года "Радио Свобода" объявило о масштабной реорганизации своей деятельности в регионе, которая предполагает создание единого филиала для всех стран региона вместо отдельных редакций на русском и национальных языках в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

"Мы будем объединять наши ресурсы и таланты, чтобы создать новое региональное подразделение, охватывающее всю Центральную Азию", - заявила директор по внешним коммуникациям медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Карин Мари, пишет издание asia-today.news.

Мало митингов – мало демократии

Спустя два месяца филиалы "Азаттык" в ЦА не только не закрыты, но и продолжают свою деструктивную деятельность. При том, что к работе этого СМИ в государствах Центральной Азии все больше вопросов. Заокеанские кураторы, забыв про пропагандируемую ими дипломатию и толерантность, позволяют себе вмешиваться во внутреннюю политику государств и диктовать свои условия, попутно поливая грязью дружбу с Россией и нежелание государств поддерживать санкции против РФ.

Тому пример – статья "Кыргызстан: из островка демократии к авторитаризму", в которой Брюс Панниер - журналист и корреспондент, освещающий Центральную Азию и работающий на "Радио Свобода", не стесняясь в выражениях, описывает Кыргызстан. Большая часть тезисов в статье направлена на подрыв авторитета действующей власти в лице президента страны Садыра Жапарова. Вот один из примеров:

"Предложение быстро смешалось с обвинениями, которые Жапаров и Ташиев выдвигали месяцами относительно роли Мадумарова в протоколе о границе с Таджикистаном 2009 года. Они стремились найти козла отпущения, чтобы обвинить его в катастрофической ситуации вдоль кыргызско-таджикской границы, которая привела к военным конфликтам 2021 и 2022 годов. Правительство Жапарова проигнорировало критику со стороны западных правительств, а также международных и отечественных правозащитных организаций по поводу репрессий в отношении оппозиционных политических партий, групп гражданского общества и независимых СМИ. Нынешнее правительство Кыргызстана проводит кампанию страха, чтобы запугать всех потенциальных оппонентов".

Особо автору не нравится, наложенный в 2022 году запрет на провидение митингов столице Кыргызстана. А все потому, что "гражданское общество не может выражать мнение" возле Посольства РФ в КР, а также относительно политических событий в стране. То есть, западные эксперты недовольны отсутствие митингов и активно подначивают к ним местные НПО.

Антимигрантские методички

В последнее время "Радио Свободы" в странах ЦА пытается всячески подорвать дружбу с Россией, раскачивая ту же антимиграционную риторику. Например, в таджикской версии "Радио Озоди" мы насчитали сразу несколько таких тем. Поданы они все, понятное дело, в негативном и однобоком ключе. Среди них, например, опрос "Как мигранты из Центральной Азии относятся к угрозам России ввести для них визы?" и вишенка на торте – статья "Заверения о дружественных отношениях, усиление давления на мигрантов. Что происходит между Душанбе и Москвой?", а также ужасы про центр "Сахарово" в Москве.

Подобное наблюдается и в узбекском "Радио Озодлик". Среди них особо впечатляет интервью с экс-депутатом парламента Узбекистана Расулом Кушербаевым. В нем издание отработало сразу все "методички" Госдепа - от антироссийских настроений, санкций и "мигрантских" тем до призывов стран ЦА к разрыву отношений с РФ.

Нарративы последних недель отодвинули на задний план даже излюбленную пропаганду западных кураторов – поддержку Украины. Все это вперемешку с оскорблениями властей государств. Единственная страна, которая пока уцелела от антимигрантских и антипрезидентских "отработок" США и их прессы – это Казахстан. Но здесь они качают тему давления на НПО.

"Разогреть" недовольство

Только по последним публикациям видно, что США пытаются "разогреть" страны региона, превратив их в "горячие точки". Чем больше недовольства – тем лучше.

"Радио Свободы" ("Азаттык") на постсоветском пространстве всегда была проектом ЦРУ. Агентство по глобальным медиа (USAGM) в прошлом году выделило на финансирование "Радио Свобода" - "Азаттык Медиа" $2 миллиона 266 тысяч, попутно обязуясь "окружить Россию в информационное кольцо, ослабив влияние Ирана в регионе и нейтрализуя усилия Китая по расширению своего влияния за пределами Восточной и Юго-Восточной Азии".

К слову, издание неоднократно пытались закрыть из-за скандалов. Так, например, в Таджикистане "Свобода" -"Озоди" открыто поддерживало террористическо-экстремистскую организацию "Партия исламского возрождения", запрещенную на территории РТ, стран СНГ, ШОС и ОДКБ. Хотя, согласно УК РТ, законам РТ "О террористической деятельности" и "О СМИ", это, считается преступным пособничеством.

В Кыргызстане их представительство пыталось раскалить межэтническую ситуацию на фоне кыргызско-таджикского конфликта осенью 2022 года, публикуя недостоверную информацию касательно действий КР в отношении РТ, а РТ в отношении КР. Подобная ситуация происходила и по передаче Кемпир-Абадского водохранилища и обмена территориями между Узбекистаном и Кыргызстаном. В каждой стране издание "играло" на своей стороне, подначивая "гражданское общество".

Гидра собирается под единый купол

Нынешние заявления "Азаттык" о роспуске и создании единого офиса само по себе неправдивы. Таким образом, "Радио Свобода" взять под общий контроль центрально-азиатское финансирование. А это десятки миллионов долларов в год. То есть, его журналисты и "точки" будут работать под "единой вывеской", но по прежним "методичкам". Останутся на своих местах и местные директора. Таким образом, кураторы еще и обезопасят себя от возможного закрытия в республиках. Выведут, согласно данным RFE/RL, региональные издания к единым стандартам. За всех будет работать один сайт и один центр. В него будут добавляться новости с разных государств. Поэтому, радоваться "уходу" рано. Это позволит "Свободе" увеличить средства для информационной войны в регионе с влиянием России и Китая и внутренней политикой государств.

Резонный вопрос: а нужна ли странам ЦА вся эта оголтелая братия, существующие на иностранные средства и продвигающие чуждые интересы? Может пора, пока не поздно, аннулирования аккредитации журналистов указанного радио, сеявшего раздор и смуту в обществе и среди союзников, а также инициировать безоговорочное и полное закрытие "Радо Свободы", как инородного элемента в теле наших государств, вопрошают авторы статьи?