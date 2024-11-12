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Камчыбек Ташиев посетил спортзал для сотрудников ГКНБ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня, 12 ноября текущего года, в городе Талас председатель ГКНБ КР, генерал-полковник Камчыбек Ташиев ознакомился со спортзалом, построенным для сотрудников ГКНБ.

Глава ведомства ознакомился с условиями, созданными в спортзале, и отметил, что каждый сотрудник должен быть близок к занятию спортом.

Он также добавил, что здоровый образ жизни сотрудников органов безопасности является одной из причин, по которой они выполняют свои должностные обязанности на высоком уровне.

В здании предусмотрены волейбольная, баскетбольная площадки, а также дополнительный тренажерный зал, также установлено соответствующее оборудование.

Отметим, что на строительство спортивного зала из президентского фонда было выделено 50 млн. сомов. Строительные работы по поручению президента КР Садыра Жапарова начались в 2023 году и в мая в 2024 году введены в эксплуатацию.


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URL: https://www.vb.kg/440763
Теги:
Камчыбек Ташиев, Таласская область
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