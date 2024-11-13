Погода
$ 86.11 - 86.58
€ 91.32 - 92.20

Российское приложение "Заступник" стало доступно в Кыргызстане

211  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российское бесплатное мобильное приложение "Заступник", позволяющее оказывать помощь детям в опасной ситуации, стало доступно в Белоруссии и Кыргызстане, сообщило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

"Бесплатное мобильное приложение "Заступник" вышло на международный рынок. Уникальная российская разработка, позволяющая прийти на помощь ребенку, попавшему в беду, в течение нескольких минут, стала доступна в Республике Беларусь и Кыргызской Республике", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Авторизация для иностранных пользователей происходит при помощи кода, отправляемого на электронную почту, а не через смс, как в России. Также родители могут выбрать в приложении карты с лучшей детализацией в своем регионе. Вызовы за границей принимают экстренные службы.

Справка "ВЭС 24": В России сообщество "Заступник" стало крупным объединением волонтеров и поисковиков, которое насчитывает уже более 200 тыс. человек.

· В 2023 году оперативную помощь через бесплатное мобильное приложение получили свыше 4,5 тыс. детей. В городах, где "Заступник" стал самым популярным приложением родительского контроля, время оказания помощи детям составляет всего две-три минуты.

· Бесплатное приложение было запущено в качестве пилотного проекта в 2022 году, оно позволяет ребенку позвать на помощь в опасной ситуации, дотронувшись до экрана телефона. В этом случае родителям, доверенным взрослым, а в случае необходимости специалистам и волонтерам приходит уведомление об угрозе. https://zastupnik.help.

Источник: ВЭС24


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440765
Теги:
дети, Россия, информационные технологии, Кыргызстан, поиски
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  