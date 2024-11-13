Российское приложение "Заступник" стало доступно в Кыргызстане

Российское бесплатное мобильное приложение "Заступник", позволяющее оказывать помощь детям в опасной ситуации, стало доступно в Белоруссии и Кыргызстане, сообщило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

"Бесплатное мобильное приложение "Заступник" вышло на международный рынок. Уникальная российская разработка, позволяющая прийти на помощь ребенку, попавшему в беду, в течение нескольких минут, стала доступна в Республике Беларусь и Кыргызской Республике", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Авторизация для иностранных пользователей происходит при помощи кода, отправляемого на электронную почту, а не через смс, как в России. Также родители могут выбрать в приложении карты с лучшей детализацией в своем регионе. Вызовы за границей принимают экстренные службы.

Справка "ВЭС 24": В России сообщество "Заступник" стало крупным объединением волонтеров и поисковиков, которое насчитывает уже более 200 тыс. человек.

· В 2023 году оперативную помощь через бесплатное мобильное приложение получили свыше 4,5 тыс. детей. В городах, где "Заступник" стал самым популярным приложением родительского контроля, время оказания помощи детям составляет всего две-три минуты.

· Бесплатное приложение было запущено в качестве пилотного проекта в 2022 году, оно позволяет ребенку позвать на помощь в опасной ситуации, дотронувшись до экрана телефона. В этом случае родителям, доверенным взрослым, а в случае необходимости специалистам и волонтерам приходит уведомление об угрозе. https://zastupnik.help.

Источник: ВЭС24