Индийская диаспора в нашей стране помогает в развитии Кыргызстану и Индии. Об этом сказал временный поверенный в делах посольства Индии в Кыргызстане Шив Мохан Сингх на торжественной церемонии открытия официального сайта 18-го съезда Праваси Бхаратия Дивас в посольстве Индии в Бишкеке.

Веб-сайт 18-го съезда Праваси Бхаратия Дивас (PBD) был совместно запущен 12 ноября 2024 года министром иностранных дел доктором Субраманьямом Джайшанкаром, главным министром штата Одиши Шри Моханом Чараном Маджхи и государственным министром иностранных дел Шри Кирти Вардхан Сингхом одновременно во всех странах мира, где живут и работают выходцы из Индии.

Как было отмечено на церемонии запуска веб-сайта, правительство Индии под руководством премьер-министра Моди уделяет первостепенное внимание благополучию более чем 35-миллионной индийской диаспоры. Регулярное взаимодействие премьер-министра Моди с диаспорой во время его официальных визитов за рубеж и непоколебимая поддержка ее представителей в истории роста Индии являются свидетельством прочных связей Индии и мирового сообщества.

"В Кыргызстане живут и работают более двухсот представителей индийской диаспоры. Это представители фармацевтического бизнеса, сферы образования, врачи, предприниматели. В высших учебных заведениях вашей страны обучается более 17 тысяч студентов. Что касается нынешнего знаменательного мероприятия – запуска веб-сайта PBD, то, конечно, он создан преимущественно для представителей индийской диаспоры в разных странах мира. Правительство Индии понимает уникальность своих соотечественников, живущих за рубежом, и считает, что диаспора - это надежные партнеры для прогресса Индии, поскольку они обладают большим опытом и знаниями, которые приносят и еще принесут большую пользу стране.

9 января в нашей стране отмечается Pravasi Bharatiya Divas (PBD), чтобы отметить вклад зарубежной индийской общины в развитие Индии. В этот день чествуют индийцев, которые возвысили имя Индии в любом регионе за пределами страны. Эти встречи предоставляют платформу для размышлений представителей диаспоры в отношении Индии, выражения их чувств, а также для их позитивного взаимодействия с соотечественниками. В том числе для того, чтобы информировать народ Индии о достижениях членов диаспоры и донести до мигрантов, чего от них ожидают соотечественники. Рассказать простым людям об их роли в теплых отношениях Индии с другими странами.

Я уверен в том, что индийская диаспора продолжит играть важную роль в движении Индии к Viksit Bharat. Инициатива Viksit Bharat направлена на то, чтобы вдохновить граждан, особенно молодежь, участвовать в национальном развитии и вносить идеи для лучшего будущего. Но мы видим, что наши соотечественники вкладывают свои знания и в развитие других стран, в том в Кыргызстана", - сказал временный поверенный в делах посольства Индии в Кыргызстане Шив Мохан Сингх.

"Представители индийской диаспоры за рубежом работают в разных сферах – в медицине, науке, образовании, экономике, высоких технологиях. Это профессионалы высокого уровня. Помимо того, что они укрепляют гуманитарные, экономические, торговые взаимосвязи Индии с теми странами, где проживают, своей поддержкой они продвигают вперед и развитие самой Индии. А созданный сайт - это прекрасная возможность углубить связь Индии с диаспорой, а также между представителями диаспоры в разных странах мира", - поделился своим мнением известный в Кыргызстане врач-терапевт Клинической больницы управления делами президента и правительства Кумар Прем, который более десяти лет работает в нашей стране и завоевал авторитет у своих пациентов.

"Это очень важный сайт для членов индийской диаспоры, - сказала руководитель Международной школы "Силк Роад" Шелли Гупта. – Я более двадцати лет живу и работаю в Кыргызстане и мне важно знать, как живет моя страна, члены нашей многочисленной диаспоры в других странах".

Как сообщает Министерство иностранных дел Индии, съезд Праваси Бхаратия Дивас (PBD) является флагманским мероприятием правительства Индии. Он предоставляет важную платформу для взаимодействия и установления связей с зарубежной индийской диаспорой. 18-й съезд PBD будет организован с 8 по 10 января 2025 года в Бхубанешваре штата Одиша. Тема предстоящей встречи - "Вклад диаспоры в Viksit Bharat (Виксит Бхарат). Ее откроет премьер-министр Шри Нарендра Моди. Президент г-жа Драупади Мурму вручит награды Pravasi Bharatiya Samman Awards.

Тема предстоящей встречи выбрана не случайно. Она соответствует инициативе Viksit Bharat - превращения Индии в развитую страну к 2047 году, ознаменовав столетие независимости от колониального правления. Viksit Bharat охватывает широкий спектр целей для достижения всестороннего развития в различных секторах и направлена на повышение статуса Индии в мире, гарантируя, что она станет сильной экономикой с высоким уровнем жизни для своих граждан. Инициатива включает экономический рост, социальный прогресс, экологическую устойчивость и хорошее управление. К 2047 году цель состоит в том, чтобы сделать Индию устойчивой и конкурентоспособной страной, способной противостоять вызовам 21 века.

Viksit Bharat направлена на то, чтобы вдохновить граждан, особенно молодежь, участвовать в национальном развитии и вносить идеи для лучшего будущего. Правительство поощряет участие всех слоев общества, стремясь создать дорожную карту прогресса, которая созвучна с устремлениями каждого индийца.

Как рассказали в посольстве Индии в Кыргызстане, Праваси Бхаратия Дивас (PBD) или День нерезидентов Индии отмечается 9 января Министерством иностранных дел, правительством Индии, чтобы подчеркнуть роль индийской диаспоры по всему миру и ее вклад в прогресс страны. Празднование подчеркивает приверженность правительства Индии поддержанию и укреплению своих связей с зарубежной индийской общиной.

Праваси Бхаратия Дивас отмечается 9 января, потому что именно в этот день в 1951 году Мохандас Карамчанд Ганди вернулся из Южной Африки. Он внес большой вклад в дело борьбы Индии за свободу против британцев и стал известен как "Отец нации". В знак признательности избранным НРИ, внесшим вклад в развитие Индии, вручается премия Праваси Бхаратия Самман (PBSA). Праваси Бхаратия Дивас был учрежден в 2000 году, но впервые официально отмечался в 2003 году в Нью-Дели.