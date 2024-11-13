Министра обороны Кыргызстана Бактыбека Бекболотова наградили орденом Дружбы

В Москве прошло очередное заседание Совета министров обороны стран – участниц Содружества Независимых Государств. В работе заседания принял участие министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов.

В ходе заседания участники обсудили различные аспекты многостороннего военного сотрудничества, а также подвели итоги совместной работы оборонных ведомств стран Содружества за 2024 год.

Кроме того, главы оборонных ведомств обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Участники встречи подчеркнули важность совместной работы по сохранению памяти о героизме и мужестве советских солдат, которые погибли в боях, и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в этом направлении.

В ходе заседания министр обороны РФ, в соответствии с указом и по поручению президента РФ, наградил министра обороны Кыргызстана Бактыбека Бекболотова орденом Дружбы".