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Министра обороны Кыргызстана Бактыбека Бекболотова наградили орденом Дружбы

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- Светлана Лаптева
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В Москве прошло очередное заседание Совета министров обороны стран – участниц Содружества Независимых Государств. В работе заседания принял участие министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов.

В ходе заседания участники обсудили различные аспекты многостороннего военного сотрудничества, а также подвели итоги совместной работы оборонных ведомств стран Содружества за 2024 год.

Кроме того, главы оборонных ведомств обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Участники встречи подчеркнули важность совместной работы по сохранению памяти о героизме и мужестве советских солдат, которые погибли в боях, и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в этом направлении.

В ходе заседания министр обороны РФ, в соответствии с указом и по поручению президента РФ, наградил министра обороны Кыргызстана Бактыбека Бекболотова орденом Дружбы".


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URL: https://www.vb.kg/440778
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
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