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В США могут девальвировать доллар сразу на 30%

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- Виктория Гунгер
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США, если называть вещи своими именами, находятся в совершенно страшной финансовой ситуации ― очень низкий тем роста экономики, очень большой и быстро растущий внешний долг, а также устойчивый дефицит внешней торговли. Об этом заявил радио Sputnik Беларусь известный российский эксперт-прогнозист Сергей Переслегин.

"Что хочет сделать Трамп: он собирается девальвировать доллар сразу на 20-25%. Некоторые говорят про 30%. Такого скачкообразного изменения базовой стоимости национальной (и мировой) валюты еще не было. Похожие меры когда-то были предприняты президентами Рузвельтом и Никсоном, последняя ― в момент пертурбации мировой финансовой системы от Бреттон-Вудской к Ямайской. ФРС четко заявляет, что не одобряет подобного поведения", - подчеркивает эксперт.

Он добавил, что ситуация очень подходит для последнего решительного боя: без контроля над Федеральной резервной системой Трампу не разобраться с финансовыми проблемами, а паллиативно они уже давно не решаются.


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URL: https://www.vb.kg/440781
Теги:
США, доллар, Кыргызстан, деньги
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