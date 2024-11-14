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Юные гимнастки КР вошли в десятку лучших на чемпионате в Алматы

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- Назгуль Абдыразакова
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9-10 ноября в Алматы прошел третий клубный чемпионат Казахстана по аэробной гимнастике, собравший более 150 спортсменов из Казахстана, России и Кыргызстана. Этот ежегодный турнир стал знаковым событием для поклонников аэробной гимнастики, который прошел в дружеской атмосфере, где участники поддерживали друг друга, несмотря на спортивное соперничество.

Соревнования собрали участников из разных городов - Алматы, Астаны, Омска, Сатпаева, Бишкека, Новотроицка, Новосибирска, Красноярска и Жезказгана. Кыргызстан в категории 12-14 лет представили юные гимнастки Арина Горкина и Сымбат Байышева, вошедшие в десятку лучших. Их выступления показали отличную подготовку и стремление к победе.

В категории "Соло" среди девочек 2018 года рождения места распределились следующим образом:

1-е место - Кира Бурмакина, которая блестяще исполнила программу.

2-е место поделили Аделина Татыбекова и Оливия Алерива, показавшие яркие и техничные выступления.

3-е место заняла Амира Нурсултанова, проявившая стойкость и спортивный дух.

В категории "Соло" среди девочек 2016 года рождения Мунира Асильбекова из Кыргызстана завоевала золото, уверенно пройдя в финал. Этот результат стал значимым достижением для кыргызской сборной и подчеркнул высокий уровень её подготовки.

Особенно порадовало выступление кыргызского трио девочек в возрасте 6-8 лет, завоевавших бронзу во взрослой категории. Этот успех стал мощным стимулом для дальнейшего роста юных спортсменок.

За подготовкой кыргызской команды стоит талантливый тренер Амалия Ахтямова - первый мастер спорта международного класса Кыргызской Республики по аэробной гимнастике, а также мастер спорта по спортивной гимнастике. Её роль в развитии аэробной гимнастики в Кыргызстане сложно переоценить. Амалия не только готовит спортсменов к соревнованиям, но и стремится развивать культуру этого вида спорта в стране, поддерживая будущих чемпионов и создавая условия для их роста. "Такие международные турниры дают возможность нашим спортсменам сравнить свои силы с другими, перенять опыт и подняться на новый уровень, - отмечает Амалия. - Мы видим, как такие соревнования вдохновляют их на дальнейшую работу, на усиленную подготовку и новые достижения".

Организацией чемпионата занимается Диана Жакишева, мастер спорта по аэробной гимнастике и основатель детской школы аэробной гимнастики в Алматы. Она не только привнесла в этот турнир профессионализм, но и создала атмосферу, где участники чувствуют себя частью большой спортивной семьи. Диана делится: "Каждый год мы видим, как улучшается уровень турнира, как растет число участников. Для многих спортсменов это уникальная возможность выйти на международную арену, проверить свои силы, показать себя и чему-то научиться".

Диана и Амалия, каждая по-своему, вносят большой вклад в развитие аэробной гимнастики, вдохновляя молодых спортсменов идти вперед, раскрывать свои возможности и стремиться к новым победам.


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URL: https://www.vb.kg/440783
Теги:
художественная гимнастика, Кыргызстан
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