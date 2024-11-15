Кыргызстанцев просят обратить внимание на новвоведения по миграции в России

На большом общественном совете на тему " Влияние изменений в миграционном законодательстве Российской Федерации на трудовых мигрантов: основные вызовы и последствия, заведующий отделом миграционной политики Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Майрамбек Бейшенов рассказал о нововведениях для трудовых мигрантов из Кыргызстана:

"По данным МВД России за первое полугодие 2024 года, на территории России находятся 350,9 тыс. кыргызстанцев (за аналогичный период

прошлого года-411,0 тыс. граждан КР).

Ужесточение миграционной политики в России последовало после теракта в "Крокус Сити Холле". Со стороны уполномоченных государственных органов Российской Федерации заметно усилился контроль за миграционными потоками в целях противодействия незаконной миграции, терроризму и преступности в целом среди иностранных граждан.

Со стороны депутатов Государственной Думы ведется активная работа с профильными ведомствами, министерствами и госорганами, проводятся анализ действующих норм права и статистических данных, которые касаются вопросов безопасности и миграционной политики. В этой связи депутатами Государственной Думы были приняты серьезные изменения в законодательство, направленные на ужесточение миграционного контроля, пресечение нелегальной миграции.

В частности, необходимо особо отметить, что 8 августа 2024 года были приняты изменения в некоторые законодательные акты Российской

Федерации, которые ужесточают пребывание иностранных граждан в РФ. Они вступают в силу в 2025 году.

Так Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" дополняется положениями, которые применяются в отношении иностранных граждан, нарушивших порядок пребывания и не имеющих права законно находиться в Российской Федерации:

- Вводится правовой режим высылки;

- вводится понятие контролируемого лица,

- создаётся реестр контролируемых лиц и определяются меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, применяемые в рамках указанного режима.

- органы внутренних дел получают право применять решение административного выдворения (раньше только суды)за

совершение отдельных правонарушений.

Новый правовой порядок в виде режима выдворения (высылки) из страны, который принят в России 8 августа 2024 году вступает в силу с 5

февраля следующего года. Согласно которому вводится режим высылки из России иностранных граждан, не имеющих законных оснований для

пребывания на ее территории. Отметим, в случае применения режима высылки иностранец будет включен как контролируемое лицо в

соответствующий реестр и обязан своевременно исполнять установленные требования.

В реестр контролируемых лиц будут вносить иностранцев, которые незаконно пребывают в России или нарушили законы.

Находящемуся в реестре контролируемых лиц запрещено менять место жительства или место пребывания без разрешения органа внутренних дел; в отношении него действует запрет на выезд за пределы территории субъекта РФ, муниципального образования, в котором он проживает (пребывает); вводятся ограничение права на управление транспортным средством и отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления автомобилем, на выдачу (замену, обмен) российского национального или международного водительского удостоверения; ему также запрещено приобретать или отчуждать недвижимое имущество, авто; накладывается запрет на заключение брака, учреждение юридического лица, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя; ему будет отказано в открытии банковского счета и осуществлении иных банковских операций, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством, а также в переводе денежных средств на счет контролируемого лица и выдаче наличных денежных средств контролируемому лицу на сумму не более 30 тысяч рублей в месяц.

Также с 1 января 2025-го вступает в силу федеральный закон РФ, согласно которому иностранцы, не имеющие соответствующих

разрешительных документов (РВП, ВНЖ, трудового или гражданско- правового договора), смогут пребывать в России не более 90 суток в течение календарного года.

То есть иностранные граждане, работающие в РФ без трудового договора, которые ранее после 90 дневного пребывания легализовывались

путем выезда/въезда и обнуления миграционной истории, теперь так не смогут делать.

Кроме того в конце октября 2024 г. Госдума приняла закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления

нелегальным мигрантом.

Указанные законодательные инициативы будут распространяться на трудовых мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации с

нарушениями трудового законодательства (нарушение порядка регистрации, постановки на миграционный учет, неофициального трудоустройства и т.д.).

В целях предотвращения допущений подобных нарушений гражданами Кыргызской Республики планирующих выезд в Российскую Федерацию для осуществления трудовой миграции, Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики на постоянной основе проводится предвыездная работа по освещению правил трудоустройства и пребывания в России.

А также, Представительством Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации совместно с Посольством и консульскими учреждения Кыргызской Республики в Российской Федерации проводится работа по оказанию юридической и консультационной помощи гражданам Кыргызстана.

Министерством совместно со подразделениями МИД КР во избежание привлечения к административной и уголовной ответственности, и не

попадания в режим высылки при осуществлении трудовой деятельности в Российской Федерации проводится работа по информированию мигрантов по строгому соблюдению правил пребывания и до 2025 года привести в соответствие свой статус пребывания и урегулировать свое правовое положение. Проведён ряд встреч в Российской Федерации с представителями МВД, МИД России".