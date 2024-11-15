Новый режим высылки из РФ может коснуться многих трудовых мигрантов КР

"С 1 января 2025 года вступает в силу Федеральный закон РФ, которым устанавливаются новые правила пребывания для иностранных граждан. И мы настоятельно просим всех находящихся в России, и тех кто собирается в трудовую миграцию или по другим вопросам тщательно ознакомиться с новыми правилами, чтобы не оказаться в сложной ситуации, не навлечь неприятности на свои семьи", рассказывает заведующий отделом миграционной политики Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Майрамбек Мырзабеков.

"Иностранные граждане, не имеющие РВП, ВНЖ, трудовой или гражданско-правовой договор, а также въехавшие по целям служебная, туризм, коммерческая, частная, транзит, смогут пребывать в России не более 90 суток в течение одного календарного года.

Это означает, что иностранные граждане, которые пребывают в РФ без заключения трудового/гражданско-правового договора и осуществляли заезд/выезд каждые 3 месяца, впредь не смогут применять эту практику.

Эти нормы не распространяются на граждан КР, которые пребывают в РФ на основании трудового или гражданско-правового договора, а также въехавшим для учебы.

Кроме того, с 5 февраля 2025 года вступает в силу Федеральный Закон РФ, согласно которому вводится "режим высылки" иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания РФ (нелегально пребывающие).

Иностранные граждане, которые находились на территории России без законных оснований и не выехали из страны либо не приобрели законные основания для пребывания /проживания в Российской Федерации с 5 февраля 2025 года в течении трех месяцев будут внесены в Реестр контролируемых лиц.

С этого дня в отношении иностранного гражданина до его исключения из Реестра будут применяться ограничительные меры, такие как запреты на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; купля/продажа недвижимого имущества, транспортных средств, пользование правом на управление транспортными средствами; запрет на изменение места жительства или места пребывания в РФ, заключение брака; открытие банковского счета и осуществление иных банковских операций, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.

Контролируемое лицо обязано явиться в установленный срок к должностному лицу МВД России в случае вручения (направления) ему предписания о явке, а также своевременно исполнять требования, соблюдать установленные запреты и ограничения.

Своевременно информировать:

- территориальный орган МВД России о своем местонахождении (в том числе путем направления фото с отметкой о геолокации);

- о возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному самостоятельному выезду из Российской Федерации;

- о смене места пребывания без разрешения территориального органа МВД России в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы;

- о дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации.

В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения установленных обязанностей в отношении контролируемого лица применяются решения о депортации и о помещении в специальное учреждение".