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Ирина Карамушкина подозревается в подкупе голосов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Пресс-служба МВД Кыргызстана опубликовало аудиозапись разговора, предположительно начальника штаба партии "Социал-демократов" Ирина Карамушкиной с кандидатом в депутаты от вышеназванной партии Данияром Чолпонбаевым, где они обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборов депутатов местных Кенешей Кыргызской Республики, который пройдет 17 ноября текущего года.

По данному факту, Следственной службой ГУВД города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 196 (подкуп голосов избирателей) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Подробности сообщим позже.


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URL: https://www.vb.kg/440786
Теги:
Ирина Карамушкина, МВД, СДПК, уголовное дело
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