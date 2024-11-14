72 тысячи нелегальных мигрантов КР в РФ должны к Новому году легализоваться

Власти России передали Кыргызстану список 72 тысяч фамилий кыргызстанцев, которые значатся как нарушители миграционного законодательства Российской Федерации. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Алмазбек Байбосов во время заседания Большого общественного совета по миграции, состоявшемся в Бишкеке.

- И мы настоятельно просим СМИ, родных, организации соотечественников, всех неравнодушных кыргызстанцев помочь нам оповестить всех наших сограждан, находящихся в России в трудовой миграции, или по другим причинам, о необходимости срочно, до Нового года, привести в порядок прежде всего миграционные и все другие документы!

Иначе они подпадут под действие вновь принятых законов, нововведений в законодательства Российской Федерации, которые ужесточают миграционную политику в отношении трудовых мигрантов. "

Также в ходе обсуждения было озвучено, что список на 72 тысячи фамилий трудовых мигрантов из Кыргызстана, числящихся нарушителями миграционного законодательства - передан в Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

И сейчас решается вопрос каким образом его разместить для ознакомления, поскольку в Кыргызстане принят закон о защите личных данных, не нарушит ли эта информация закон. Возможно, с информацией можно будет ознакомиться через личный кабинет или будет разработан какой-то другой вариант.

Исполнители столкнулись с юридической коллизией - необходимо срочно оповестить всех кто в списке, но как и каким образом не нарушить закон? К тому же в России не пользуются сетями инстаграм, фейсбук. А если не опубликовать список, значит - не сделать попытки помочь гражданам Кыргызстана исправить ситуацию.

Причем, надо учесть, что, как указывалось ранее, возможно, запрет на въезд может инициировать какое-то другое ведомство, необязательно миграционное.

И сложность в том, что сами граждане могут и не знать, что у них что-то не в порядке с документами, или они что-то нарушили. Но, как известно, юридическая неосведомленность не освобождает от ответственности.

И именно поэтому, сотрудники МИД КР, Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики предлагают всем гражданам Кыргызстана внимательно отследить когда появиться информация, проверить не попала ли ваша фамилия в "Список на 72 тысячи фамилий трудовых мигрантов из Кыргызстана, числящихся нарушителями миграционного законодательства, - сказал он.

Также в ближайшее время будет сообщено, каков будет алгоритм действий, если фамилия того или иного кыргызстанца будет значиться в этом списке, куда надо обращаться и возможно ли исправить ситуацию.

Но, возможно, уже сейчас, не дожидаясь списка, можно будет уже обнулить какие-то юридические недочеты - выполнить те требования, которые необходимы при въезде и нахождении в России.

Напомним, что Россия и Кыргызстан совместными усилиями пытаются снизить напряженность в отношении мигрантской темы.

Как указывается в российских СМИ, немалая часть мигрантов демонстративно игнорирует требования российского законодательства и уклоняется от сотрудничества собственно с представителями властей своей республики в консульских представительствах МИД КР в РФ. Поэтому решено, согласно существующим документам по межправсотрудничеству, сразу в нескольких городах России открыть представительства МВД Кыргызстана: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Офицеров МВД КР направили для содействия в вопросах защиты прав и интересов, принятия мер по профилактике преступлений, недопущению противоправных действий со стороны граждан Кыргызстана", - сообщают в пресс-службе МВД республики. Правоохранители будут оперативно разрешать конфликтные ситуации, способствовать поиску информации о нарушителях из числа кыргызстанцев, принимать меры к их возвращению в Кыргызстан, а также бороться с наркопреступлениями.

Особый акцент – на соблюдении новых российских законов в сфере миграции, так как сейчас 72 тысячи граждан Кыргызстана находятся в России нелегально. МИД Кыргызстана опубликовал обстоятельные рекомендации для кыргызстанцев, въезжающих в Россию, в связи с усилением мер контроля на границе. В ведомстве напомнили, что российские компетентные органы могут проводить дополнительные проверки и отказать во въезде на основании установленных угроз безопасности.

В министерстве добавили, что запрет на въезд в Россию может быть наложен как по линии МВД РФ, так и по линии других российских уполномоченных органов. Кроме того, такие решения могут быть приняты непосредственно на этапе въезда в РФ при выявлении угрозообразующих рисков у иностранных граждан.