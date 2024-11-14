Илон Маск назначен руководителем по повышению эффективности в правительстве США при Трампе

Департамент эффективности государственного управления в новом правительстве Соединенных Штатов Америки (США) возглавят два человека. Один из них - бизнесмен Илон Маск, который активно поддерживал нынешнего главу страны Дональда Трампа на выборах, сообщило агентство Reuters.

Вторым руководителем ведомства будет еще один бизнесмен Вивек Рамасвами. Он не является столь публичной фигурой, как Маск. Известен Рамасвами тем, что конкурировал с Трампом на праймериз.

Новый Департамент эффективности государственного управления в США

Маск и Рамасвами, по словам Трампа, должны "открыть для новой администрации путь к демонтажу правительственной бюрократии, сокращению расходов и реструктуризации федеральных агентств".

Трамп заявил, что новый департамент воплотит в жизнь давние мечты республиканцев и "будет предоставлять консультации и руководство извне правительства", дав понять, что роли Маска и Рамасвами будут неформальными, не требующими одобрения Сената и, следовательно, Маск сможет остаться главой компании по производству электромобилей Tesla.

По словам президента, новый департамент будет сотрудничать с Белым домом для "проведения крупномасштабных структурных реформ и создания предпринимательского подхода" к управлению, невиданного ранее.

Срок работы бизнесменов в правительстве завершится в июле 2026 года.

Илон Маск в новом Департаменте эффективности государственного управления в США

Маск, которого журнал Forbes назвал самым богатым человеком в мире, уже мог извлечь выгоду из победы Трампа: ожидается, что миллиардер и предприниматель будет обладать исключительным влиянием, чтобы помочь своим компаниям и обеспечить себе благоприятное отношение со стороны правительства.

Добавление государственного портфеля в портфель Маска может принести пользу рыночной стоимости его компаний и таких предпочтительных направлений бизнеса, как искусственный интеллект и криптовалюта.

"Очевидно, что Маск будет играть огромную роль в Белом доме Трампа, учитывая его растущее влияние на многие федеральные агентства", - отметил в исследовательской записке аналитик по акциям Дэниел Айвс из Wedbush Securities.

Критика нового Департамента эффективности государственного управления в США

Этот шаг подвергся и критике со стороны Public Citizen, прогрессивной неправительственной организации по защите прав потребителей.

"Маск не только ничего не знает об эффективности и регулировании правительства, его собственные предприятия регулярно нарушают те самые правила, которые он будет в состоянии атаковать в своей новой "царской" позиции. Это высшая форма корпоративной коррупции", - заявила в своем заявлении Лиза Гилберт, сопрезидент Public Citizen.

Обещания Илона Маска на новой должности в Правительстве США

"Все действия Департамента эффективности государственного управления будут публиковаться в Интернете для максимальной прозрачности", - заявил Маск в эфире X, призвав общественность присылать свои предложения.

"У нас также будет таблица лидеров по самой безумно глупой трате ваших налоговых денег. Это будет одновременно и крайне трагично, и крайне развлекательно", - сказал Маск.

На митинге Трампа в Мэдисон-сквер-гарден в октябре Маск заявил, что федеральный бюджет может быть сокращен "как минимум" на $2 трлн.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, дискреционные расходы, включая расходы на оборону, составят $1,9 трлн из $6,75 трлн общих федеральных расходов на 2024 финансовый год.

"Ваши деньги тратятся впустую, и Департамент эффективности государственного управления собирается это исправить. Мы собираемся отобрать у вас правительство и вытащить его из вашего кошелька", - заявил Маск на митинге.

Рамасвами в новом Департаменте эффективности государственного управления в США

Рамасвами - основатель фармацевтической компании, который баллотировался на пост президента от Республиканской партии против Трампа, а затем, отказавшись от участия в выборах, поддержал бывшего президента.

Рамасвами заявил, что это назначение означает, что он отказывается от рассмотрения предстоящего назначения в Сенат США в Огайо, где губернатор Майк Девайн назначит замену Дж. Д. Вэнсу, который станет вице-президентом Трампа после их инаугурации 20 января.

Источник: daryo.uz