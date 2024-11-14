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Трамп назначает министром обороны США телеведущего Fox News Пита Хегсета

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- Светлана Лаптева
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Дональд Трамп назначает министром обороны США телеведущего Fox News Пита Хегсета: что это значит для Пентагона?

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Пита Хегсета, комментатора Fox News и ветерана, на пост министра обороны. Хегсет известен своим скептицизмом в отношении прогрессивной политики Пентагона и острыми заявлениями по поводу союзников США и глобальных вызовов. Это решение вызвало бурную реакцию среди политиков, военных и международных партнеров.

Хегсет, 44-летний ветеран Национальной гвардии, служивший в Афганистане, Ираке и на Гуантанамо, имеет ограниченный политический опыт. Его резкие высказывания о необходимости "перестройки" Пентагона, увольнений высокопоставленных офицеров и критика "проснувшейся" политики вызвали осуждение. Конгрессмен-демократ Адам Смит назвал этот шаг неприемлемым:

"Должность министра обороны не должна быть должностью начального уровня", - подчеркнул он.

Трамп, в свою очередь, хвалит Хегсета за патриотизм и приверженность принципу "Америка прежде всего":

"С Питом у руля враги Америки предупреждены - наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит", - заявил Трамп.

Обещания Трампа и реформы в армии США

Назначение Хегсета связано с обещаниями Трампа "очистить" военные структуры от офицеров, которых он считает проводниками прогрессивной политики. В июне Трамп заявил Fox News о необходимости уволить генералов, поддерживающих идеи социальной справедливости. Хегсет разделяет это мнение и в своей книге "Война с воинами" отмечал:

"Следующему президенту необходимо радикально перестроить высшее руководство Пентагона... Многих людей нужно уволить".

Хегсет особенно критиковал генерала ВВС Брауна, задавая вопрос, была ли его должность предоставлена из-за цвета кожи или заслуг, что вызвало резкую критику в военных кругах. В книге он писал:

"Это было из-за цвета его кожи? Или из-за его мастерства? Мы никогда не узнаем".

НАТО, Китай и Украина - что сказал и говорит Хегсет?

Хегсет скептически относится к НАТО, считая его "устаревшим" альянсом. В своей книге он называл европейских союзников "самодовольными и бессильными", обвиняя их в недостаточных расходах на оборону:

"Почему Америка должна слушать страны, которые потрошат свои армии, но взывают к нам о помощи?"

Его заявления о Китае отражают обеспокоенность ростом влияния Пекина:

"У Китая есть долгосрочные планы глобального господства, а мы держим голову в песке".

Что касается Украины, Хегсет критиковал поддержку администрации Байдена. Он заявлял, что США не должны углублять вмешательство в Европу:

"Если Украина сможет защитить себя... замечательно, но я не хочу, чтобы американское вмешательство углублялось".

Последствия и международная реакция на назначение Хегсета

Назначение Хегсета может углубить разногласия внутри Пентагона, особенно с его критикой высшего руководства. Союзники США обеспокоены, что администрация Трампа может ослабить поддержку НАТО. Противоречивые заявления Хегсета о Китае, Украине и России только усиливают эти опасения.


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URL: https://www.vb.kg/440796
Теги:
Дональд Трамп
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