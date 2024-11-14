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Кандидат от партии "Адилет" подозревается в подкупе голосов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Кандидат от партии "Адилет" подозревается в подкупе голосов, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

"В ходе следствия было установлено, что гражданка И.Н. передала денежные средства в сумме 55 500 сомов за подкуп голосов 113 избирателям в пользу кандидата в городской кенеша г. Бишкек А.И. от политической партии "Адилет", а также совершала подкупы путем перевода денежных средств от 1000 до 2000 сомов на М-Банк 17 граждан.

Указанные обстоятельства подтвердились изъятыми документами в ходе обысков по месту жительству И.Н. и предвыборного штаба политической партии "Адилет".

В ходе проведённых комплексных следственно-оперативных мероприятий И.Н. было предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренное части 1 статьи 196 УК Кыргызской Республики (Подкуп голосов избирателей).

Расследование продолжается, по результатам которого будет дана юридическая оценка действиям всех причастных лиц".


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URL: https://www.vb.kg/440798
Теги:
нарушения, Бишкек, местные выборы
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