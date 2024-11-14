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"Айгуль Жапарова не дает поручений о назначениях на должности"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов сообщил о случаях, когда мошенники используют имя первой леди Айгуль Жапаровой.

"Уважаемые друзья!

Поступает информация о случаях, когда от имени первой леди Айгуль Жапаровой требуют деньги, обещая назначение на различные государственные должности.

В этой связи предупреждаем граждан не поддаваться на уловки таких мошенников.

Айгуль Жапарова не дает поручений о назначениях на государственные или муниципальные должности, а также в частные компании.

Если к вам обращаются с подобными предложениями, знайте, что это мошенники", - заявил Алагозов.


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URL: https://www.vb.kg/440800
Теги:
мошенничество, Кыргызстан
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