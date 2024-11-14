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Акылбек Жапаров: средняя зарплата в этом году в Кыргызстане составила $415

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Утвержденный Жогорку Кенешем консолидированный бюджет на 2023 год составил 577,2 млрд сомов и за два года вырос в 2,5 раза. Об этом в ходе представления в парламенте отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызстана за 2023 год сообщил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его данным, в 2023 году налоговая служба собрала 183 млрд сомов, что на 28,3 млрд больше, чем в 2022 году. Таможенная служба собрала 111,5 млрд сомов, или на 37,2 млрд больше, чем в 2022 году.

"Согласно оценке Всемирного банка, по реальным темпам роста ВВП на 2024 год Кыргызстан занял лидирующие позиции среди "быстрорастущих экономик" Европы и Центральной Азии. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш, прибыв летом, не зря сказал: "Раньше Кыргызстан был спящей красавицей, а теперь превратился в скакуна", - сказал Жапаров.

По итогам года ожидается рост ВВП, по консервативному прогнозу, на 9,2%.

"В 2023 году экономика превысила исторический порог в 1,3 трлн, а в этом году мы достигнем порога в 1,5 трлн. Валовой внутренний продукт в расчете на душу населения составит 1,2 тысячи долларов в 2020 году и превысит 2,5 тысячи долларов в 2024 году. Уровень доходов бюджета на душу населения в 2024 году составил 671,2 доллара, а в 2020 году - 301 доллар, что с тех пор увеличилось в 2 раза.

Возьмем средние зарплаты: 239 долларов в 2021 году, 316 долларов в 2022 году, 376 долларов в 2023 году и средняя зарплата в этом году составила 415 долларов. Положительное влияние нашего национального развития начинает распространяться на все слои населения", - заявил Акылбек Жапаров.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/440801
Теги:
Акылбек Жапаров, зарплата, Кыргызстан
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