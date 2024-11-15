В Астане иностранец угнал автомобиль с помощью мобильного приложения

В столице Казахстана был задержан 25-летний гражданин другого государства, который угнал автомобиль из паркинга жилого комплекса, сообщает телеканал КТК.

Житель Астаны сообщил в полицию, что его недавно приобретенная машина стоимостью более 15 млн тенге была украдена из паркинга, где она была припаркована его супругой. Женщина обнаружила пропажу утром, после того как оставила машину на ночь. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого, который воспользовался мобильным приложением для разблокировки автомобиля марки LIXIANG L7. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина вошел в паркинг и покинул его на угнанной машине. Позже выяснилось, что подозреваемый пытался покинуть страну, но был задержан на трассе. В ходе расследования было установлено, что автомобиль был оставлен в залог на родине злоумышленника, где не был погашен долг, и впоследствии перепродан. На данный момент проводится досудебное расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в Астане.